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ÇAVUŞOĞLU'NDAN SOÇİ SÜRECİ VE İDLİB AÇIKLAMASI (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 13:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlenen ortak basın toplantısında  sorulan 'Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu.

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- İdris TİFTİKCİ, İSTANBUL (DHA)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile düzenlenen ortak basın toplantısında sorulan 'Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?' sorusuna “İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok" şeklinde yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "4'lü zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin, bölge ağır silahlardan arındırılmazsa, radikal gruplar temizlenmezse ve Rus askerlerine yönelik herhangi bir saldırı olursa müdahalede bulunacağı imasında bulundu. Böyle bir müdahale durumunda Soçi süreci sekteye uğrar mı?" şeklinde bir soru soruldu. Çavuşoğlu soruya, “Tam bir felaket senaryosu çizdiniz. Biz de zaten bu amaçla Soçi mütabakatını imzaladık. Bu sürece her zaman en çok katkı sağlayan ülkelerin başında da İran gelmektedir. Birlikte bu süreci yürütüyoruz. Astana ve Soçi süreci. Bizim tüm mutabakatlarımızda, deklarasyonlarımızda, bir taraftan Suriye'de ateşkesin sürdürülebilir olması için, diğer taraftan da Suriye sınırları toprak bütünlüğü için de siyasi bir çözüm için güçlü mesajlar görürsünüz. Diğer taraftan da terörle ve terörün her türlüsüyle mücadeleye devam. O yüzden biz Suriye'de siyasi süreç için çaba sarf ederken, PKK'sı, YPG'si, DEAŞ'ı tüm terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlıyız. Bugüne kadar önemli adımlar attık" dedi.

"AYKIRI BİR DURUM SERGİLERLERSE İLK ÖNCE BİZ MÜDAHALE EDERİZ"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: "İdlib bölgesi için söyleyecek olursak, defalarca Rus ortaklarımızla bu memorandum imzalandıktan sonra atılan adımlardan çok memnun olduklarını söylediklerini duymuşsunuzdur. Dolayısıyla şu anda İdlib üzerinde böyle bir sorun yok. Ağır silahların çekilmesi, radikal grupların çekilmesi, radikal gruplar terör örgütleriyle ne yapacak bunların konuşmamız lazım. Şu anda bu memorandumun uygulanması konusunda bir sıkıntı yok. İki tane yolun Halep'i Hama'ya ve Lazkiye'ye bağlayan M4 ve M5 yollarının da açılması yıl sonuna kadar gerçekleşecek. Şu anda her şey seyrinde gidiyor. Zaten teröristler ve radikal gruplar aykırı bir tutum sergilerse ilk önce biz müdahale ederiz"

Görüntü dökümü:
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-Çavuşoğlu'nun açıklamaları
-Genel ve detaylar

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