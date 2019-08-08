Çavuşoğlu'ndan Suriye Anayasa Komitesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizine çözüm bulmak amacıyla Anayasa Komitesinin kurulmasıyla ilgili son safhaya geldiklerini belirterek "Şu anda bir isim üzerinde itirazımız oldu. Onun değiştirilmesi için Rusya gerekeni yapıyor. Önümüzdeki süreçte Rusya, Türkiye ve İran'ın dışişleri bakanları olarak bir araya gelip bunu açıklamak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Ankara'daki bir otelde düzenlenen 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin bugüne kadarki Asya politikalarının başarılı olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, öte yandan, kapsamlı Afrika açılımı sayesinde Türkiye'nin kıtayla ilişkilerinin ortaklık politikasına dönüştüğünü belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin "Latin Amerika ve Karayipler Açılımı"nın da bir başarı hikayesi olduğunun herkes tarafından dile getirildiğini vurguladı.

Türkiye'nin Asya politikasının bugüne kadar eksik olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bütüncül bir yaklaşımla Asya ülkeleriyle onların da farklılıklarını gözeterek ve bölgesel örgütlerle ilişkilerimizi çok daha ileriye götürmek istiyoruz." dedi.