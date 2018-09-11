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Çavuşoğlu’ndan Suriye Çağrısı

11.09.2018 19:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’e yönelik saldırının durması için ortak çaba sarfedilmesi çağrısı yaptı. Cenevre'de de BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Türkiye, İran ve Rusya'nın temsilcilerini ağırladı

Çavuşoğlu’ndan Suriye Çağrısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib’e yönelik saldırının durması için ortak çaba sarfedilmesi çağrısı yaptı.

Çavuşoğlu, terör gruplarının bertaraf edilmesi için birlikte çalışılması gerektiğini kaydetti.

Bükreş’te Romanya ve Polonya dışişleri bakanlarıyla görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, “Bu çatışmayı bitirelim. Eğer endişe terör gruplarının varlığıysa bunu bertaraf etmek için birlikte çalışalım” dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya, İran, Amerika, Fransa ve İngiltere’yle birlikte Suriye’de bütün aktörlerle çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Türkiye-İran ve Rusya Temsilcileri Cenevre’de Suriye’yi Görüştü

Öte yandan Birleşmiş Milletler’in Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura Cenevre’de Türkiye, İran ve Rusya’nın temsilcilerini ağırladı.

Toplantıda Suriye anayasasının yeniden yazılımıyla ilgili çalışmaları ele alındı. Buluşma İdlib’e yönelik geniş kapsamlı bir saldırının beklendiği bir zamana denk geldi.

Staffan de Mistura’nın liderliğindeki görüşmelerde çok az ilerleme sağlandığı yorumları yapılıyor. Görüşmelerle ilgili basına herhangi bir açıklama da yapılmadı.

Görüşme öncesi İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Hüseyin Ansari toplantıdan iyi sonuç çıkabileceğini söyledi. Ansari, İdlib’deki durumla ilgli olarak kendilerinin de endişeli olduğunu ve insani bir krizi önlemeye çalıştıklarını kaydetti.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ise toplantıya girerken soruları yanıtsız bıraktı.

De Mistura gayri resmi olarak üç ülkenin delegasyonuyla Pazartesi günü görüşmüştü.

Görüşmelerde Rusya ve İran’ın desteklediği Suriye hükümeti altında anayasal komite oluşturulmasına yoğunlaşıldı. Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki savaşı bitirmek için yürütülen görüşmelerde garantör ülke konumundalar.​

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