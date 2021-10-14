HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Suriye'ye operasyon açıklaması

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suriye'de ABD ve Rusya'nın verdikleri sözleri tutmadıklarını belirterek olası bir operasyonla ilgili olarak, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" mesajı verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlemesi olasılığıyla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya'nın yapılan mutabaklara uymadıklarını, Türkiye'nin ne gerekiyorsa yapacağını söyledi.

Ankara'da Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye topraklarına düzenlenen saldırılara işaret etti. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı" dedi.

"Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz"

Rusya'nın da Tel Rıfat ve Münbiç'teki YPG güçlerini bu bölgelerden uzaklaştırma sözünü tutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

ABD'ye taziye tepkisi

ABD'nin iki gün önce düzenlenen güdümlü füze saldırısı sonucu Suriye'de yaşamını yitiren Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır" diye konuştu.

DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılarDoktor ikna olmadı, ortalık karıştı! Camları tekmeleyip yumruklarla saldırdılar
Erkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmişErkek arkadaşına vahşeti yaşattı! Metrelerce sürükleyip üzerinden geçmiş
Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir Prof. Dr. Levent Akın: Yeni önlemler alınabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Ücreti duyan soluğu yanında alıyor! Çevre illerden de geliyorlar

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Dolar durdurulamıyor! Artış devam ediyor

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Estetikten sonra görenler tanıyamadı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.