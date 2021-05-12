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Çavuşoğlu’ndan Suudi Arabistan’la Diyalog Mesajı

12.05.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile görüştü. Görüşmeden diyaloğu sürdürme mesajı çıktı

Çavuşoğlu’ndan Suudi Arabistan’la Diyalog Mesajı

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile Mekke’de görüştü. Görüşmeden diyaloğu sürdürme mesajı çıktı.

Çavuşoğlu ve Faysal bin Farhan, 2018'de İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sert suçlamalara ve Suudiler’in Türk mallarını boykot etmesine yol açan sürtüşmeyi aşma amaçlı görüşmeler için bir araya geldi.

Faysal bin Ferhan'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.

Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Bin Ferhan'ı Türkiye'ye davet ettiğini ve görüşmeleri sürdüreceklerini de belirtti ve iki ülke ilişkilerinin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmede İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını değerlendirdiklerini de belirtti ve Prens Bin Ferhan'la Ramazan’dan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde toplantının düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını da söyledi.

Daha önce Türkiye'deki zirvelerden sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor. Artık bu tür saldırıların durması gerekiyor. Elbette uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinliler’in haklarını korumamız lazım. İki devletli çözüm vizyonundan hiçbir zaman vazgeçmemek lazım" dedi.

Çavuşoğlu, "Olağanüstü toplanacak BM Genel Kurulu'nda da inşallah, yine oradan bir karar çıkaracağız" diye konuştu.

Twitter'dan da bir paylaşım yapan Mevlüt Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ülkelerimizi ilgilendiren olumlu gündem maddeleri üzerinde çalışma ve düzenli istişarelerde bulunma konusunda anlaştık. Yakın işbirliğimiz bölgedeki istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

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