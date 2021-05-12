Çavuşoğlu’ndan Suudi Arabistan’la Diyalog Mesajı

Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile Mekke’de görüştü. Görüşmeden diyaloğu sürdürme mesajı çıktı.

Çavuşoğlu ve Faysal bin Farhan, 2018'de İstanbul'da Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili sert suçlamalara ve Suudiler’in Türk mallarını boykot etmesine yol açan sürtüşmeyi aşma amaçlı görüşmeler için bir araya geldi.

Faysal bin Ferhan'a daveti ve misafirperverliği için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan ile son derece açık, samimi bir toplantı gerçekleştirdik. Diyaloğumuzu devam ettirme kararı aldık" dedi.

Çavuşoğlu Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, Bin Ferhan'ı Türkiye'ye davet ettiğini ve görüşmeleri sürdüreceklerini de belirtti ve iki ülke ilişkilerinin daha güçlü bir şekilde tesis edilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu görüşmede İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırılarını değerlendirdiklerini de belirtti ve Prens Bin Ferhan'la Ramazan’dan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri bakanları düzeyinde toplantının düzenlenmesi konusunda birlikte çalışacaklarını da söyledi.