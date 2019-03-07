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Çavuşoğlu'ndan taksiler için ÖTV sözü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 17:00 | Son Güncelleme

TÜM DİNLERİN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU İzmir'de basına kapalı gerçekleştirdiği Üçyol'daki esnaf ziyaretinin ardından öğle yemeğinde tüm dinlerin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, talepleri dinledi.

Çavuşoğlu'ndan taksiler için ÖTV sözü (2)

TÜM DİNLERİN TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU
İzmir'de basına kapalı gerçekleştirdiği Üçyol'daki esnaf ziyaretinin ardından öğle yemeğinde tüm dinlerin temsilcileriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, talepleri dinledi. Tarihi Asansör Restoran'daki toplantıya; İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Başpiskoposu Ertan Çevik, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto, İzmir Ortodoks Kilisesi Metropoliti (Başpiskopos) Bartholomeos Samaras, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoris, İzmir Musevi- Yahudi Cemaati Başkanı Onursal Başkanı Jak Kaya, din görevlisi Nesim Baruhiel, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Başpiskopos Ertan Çevik, Türkiye Protestan Baptist Kiliseleri Derneği Başkan Yardımcısı Erol Kaya ile Danışmanı Yalçın Sevimli, İzmir Katolik Kilisesi Başpiskopos Monsenyör Lorenzo Piretto'nun yardımcıları Dinçer Nikola Dinç ve Yılmaz Öğüt, Musevi Cemaati Onursal Başkanı Refakatçisi Avram Sevinti ile AK Parti'nin yerel seçim için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci katıldı.
ÇAVUŞOĞLU: TAKİBİNİ YAPACAĞIZ
Farklı dinlere mensup cemaatlerin ve kiliselerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, Anadolu toprakları ile İzmir'in farklı inanç, kültür ve medeniyetlerin beşiği olduğunu söyledi. Burada faaliyet gösteren kilise, cemaat ve vakıflar tarafından kendilerinden bazı talepler olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Cemaatlerin bizden mülkiyet konularıyla ilgili bazı talepleri var. Kiliselerin restorasyonu ve vakıf kurulması için başvuruları olmuş. Bunlar hükümetimizin farklı inanç grupları için attığı adımlar çerçevesinde gelen taleplerdir. İktidara geldiğimiz günden bu yana Türkiye'de farklı inançlara mensup kiliselerin ve vakıfların haklarını veriyoruz. İnancına güvenen, başkalarının dininden rahatsız olmaz. Bugün gündeme getirilen konular makul konulardır. Biz de bunların takibini yapacağız" dedi.
ZEYBEKCİ: İBADETHANELER RESTORE EDİLECEK
AK Parti'li Nihat Zeybekci ise Hristiyanlık, Musevilik ile İslamiyet'in bir arada ve huzur içinde yaşadığı İzmir'in, bu birliktelikle zenginleştiğini söyledi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda aynı sokakta hem cami hem kilise hem de havra yer aldığını kaydeden Zeybekci, şöyle konuştu:
"Özellikle Batı Anadolu'da Ege'ye bakarsak bu 3 inancın güzel eserlerini görmek mümkün. İzmir bizim ortak zenginliğimiz. Kadifekale'den, Konak'tan, Yeşildere'den Smyrna'ya kadar bu zenginliğimizi İzmir'in takıları olarak üzerine koyacağız. İlk yapacaklarımızdan biri, 1 Nisan'da tüm ibadethaneleri hiçbir ayrım yapmaksızın restore ederek, onları hayata kazandırmak olacak. Cemaatlerin kullanımına sunacağız. İzmir, bu özelliği ile diğer şehirlerden daha güçlü bir hale gelecek. Şu anda İzmir'e yıllık gelen turist sayısı 1 milyon. Sadece inanç turizmi için milyonlarca insan İzmir'e gelse başka hiçbir yerde göremeyecekleri zenginlik burada var. İnanç turizminin merkezi İzmir olacak. Bunu da başaracağız. Dışişleri Bakanı'mız ile yaptığımız toplantı buna katkı sağlayacak."

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)

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