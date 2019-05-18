Çavuşoğlu'ndan tarihçi Eusebio Leal'e Üstün Hizmet Ödülü

HAVANA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarihçi Eusebio Leal'e, Küba'nın başkenti Havana'daki Atatürk büstünün mevcut yerinin seçilmesi ve buraya yerleştirilmesi sürecinde sağladığı katkı dolayısıyla "Bakanlık Üstün Hizmet Ödülü" verdi.

Çavuşoğlu, çeşitli görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Küba'da temaslarına başladı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Havana Büyükelçiliği Rezidansı'nda düzenlenen törende Leal'e ödülünü verdi.

Çavuşoğlu, ödül takdimini Twitter hesabından, "Atatürk büstünü Havana'nın en güzel köşesine taşıyan şehir tarihçisi Eusebio Leal'e Bakanlığımın Üstün Hizmet Ödülü'nü vermek büyük mutluluk!" ifadesiyle paylaştı.

Küba tarihine sağladığı katkılar ve Türkiye'ye yakınlığıyla tanınan tarihçi Leal, Havana'daki Atatürk büstünün mevcut yerinin seçilmesi ve buraya yerleştirilmesi sürecindeki aktif rolüyle takdir toplamıştı.

Bakan Çavuşoğlu'nun Küba'da hem mevkidaşı ile hem de bazı üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

