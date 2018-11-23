Çavuşoğlu’ndan Trump’a ‘Kaşıkçı’ Eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların, soruşturmada ne çıkarsa çıksın meseleye gözünü yumacağı anlamına geldiğini söyledi.

Trump hafta içinde yaptığı açıklamada, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin planlardan haberdar olabileceğini söylese de Amerika’nın Suudi Arabistan’ın “yakın ortağı” olmaya devam edeceğini vurgulamıştı.

Trump’ı Riyad’la ticari ilişkileri adaletin önünde tutmakla eleştiren Çavuşoğlu, insan hayatının her şeyin önünde gelmesi gerektiği mesajını verdi.

CNN Türk’e konuşan Çavuşoğlu, “Trump’ın yaptığı açıklama, ‘Ne olursa olsun ben gözümü yumarım’ anlamına geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Arjantin’de yapılacak G20 Zirvesi’nde Prens Selman’la görüşme ihtimaline ilişkin Çavuşoğlu, görüşmeye bir engel görmediklerini ancak bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtti.