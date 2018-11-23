Çavuşoğlu’ndan Trump’a ‘Kaşıkçı’ Eleştirisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili yaptığı açıklamaların, soruşturmada ne çıkarsa çıksın meseleye gözünü yumacağı anlamına geldiğini söyledi.
Trump hafta içinde yaptığı açıklamada, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin planlardan haberdar olabileceğini söylese de Amerika’nın Suudi Arabistan’ın “yakın ortağı” olmaya devam edeceğini vurgulamıştı.
Trump’ı Riyad’la ticari ilişkileri adaletin önünde tutmakla eleştiren Çavuşoğlu, insan hayatının her şeyin önünde gelmesi gerektiği mesajını verdi.
CNN Türk’e konuşan Çavuşoğlu, “Trump’ın yaptığı açıklama, ‘Ne olursa olsun ben gözümü yumarım’ anlamına geliyor. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Her şey para değildir” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelecek hafta Arjantin’de yapılacak G20 Zirvesi’nde Prens Selman’la görüşme ihtimaline ilişkin Çavuşoğlu, görüşmeye bir engel görmediklerini ancak bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceğini belirtti.
“Yol Haritası yıl sonuna kadar tamamlanmalı”
Menbiç konusunda da açıklamalar yapan Çavuşoğlu, Türkiye’yle ABD arasındaki Menbiç yol haritasının yıl sonuna kadar tamamlanması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu’nun uygulanma sürecinde gecikmeler olduğu gerekçesiyle eleştirdiği yol haritası, YPG güçlerinin Suriye’nin kuzeyindeki Menbiç’ten çekilmesini öngörüyor.
Çavuşoğlu, “Artık bu sarkmanın olmaması gerekiyor. Yıl sonuna kadar bu işin artık tamamlanması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Menbiç’te ortak devriyelerin başladığını ve YPG’nin oradan derhal çekilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusunda da aynı yol haritasını uygulamaya başladıklarında YPG’nin tüm kentlerden çıkarılacağını söyledi.
“AİHM kararı hukuki değil siyasi”
Çavuşoğlu ayrıca, Avrupa Birliği (AB) dış politika şefinin Türkiye’de hukukun üstünlüğüyle ilgili sözlerini eleştirdi. Perşembe günü Ankara’yı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komisyon Başkanı Johannes Hahn, gazetecilerle akademisyenlerin tutuklanmaları ve AİHM kararına rağmen eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın hapiste tutulmaya devam etmesini sert biçimde eleştirmişti.
Mogherini’nin sözlerinin sınırı aştığı eleştirisinde bulunan Çavuşoğlu, AİHM’in Demirtaş’la ilgili kararının da hukuki değil siyasi olduğunu savundu. “AİHM bu kararla siyasi bir karar verdiğini kanıtlamıştır” diyen Çavuşoğlu, bu konunun Türk mahkemelerinde karara bağlanacağını sözlerine ekledi.
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