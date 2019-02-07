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Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Görev Gücü' Açıklaması

07.02.2019 08:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu" söyledi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin, teröristlere tampon bölge sağlayabilecek bir güvenli bölge oluşumuna karşı olduğunu da kaydetti

Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Görev Gücü' Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'daki IŞİD’le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından, Amerika’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Bakan basın toplantısında daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya telefonda teklif ettiği ve Pompeo tarafından olumlu karşılanan "ortak görev gücü kurulması" konusuna dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bu gücün sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, tarafların sık sık biraraya gelerek karşılıklı durum değerlendirmesi yapacağını da söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin sorunsuz ve koordineli bir şekilde sağlanması açısından bu tür bir mekanizmanın gerekliliğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Trump’ın çekilme kararının Amerika için de bir sürpriz olduğu yorumunu yaptı.

Irak’ın bugün içine düştüğü durumun bir sebebinin ABD’nin Irak’tan plansız çekilmesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ülkenin tam bir kaosa sürüklenmesinden IŞİD’in fayda sağladığını dile getirdi ve örgütün Irak topraklarının yüzde 40’ını bu boşluktan faydalanarak ele geçirdiğini hatırlattı.

Çavuşoğlu, şimdi ABD’nin Suriye’den çekilirken aynı boşluğun burada oluşmaması için geçmişteki hataların tekrarlanmaması gerekliliğine vurgu yaptı.

Güvenli bölge fikrinin yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldiğini ancak eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin bu fikre destek vermediğini de belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin kaygılarını giderecek bir güvenli bölgenin Türkiye tarafından da destekleneceğini kaydetti. Bakan, “Güvenli bölgeden anlaşılan teröristleri koruyacak bir tampon bölge anlaşılıyorsa, biz buna karşıyız ama Türkiye’nin endişelerini karşılayacak ve tehdidi ortadan kaldıracak bir çözümse biz bunu destekleriz” dedi.

Çavuşoğlu, YPG'lilerin hala Menbiç’te bulunduğuna dikkat çekerek, "ABD'de bilerek ya da bilmeyerek bir kafa karışıklığı var. YPG'lilerle diğer Kürtleri bir tutuyorlar” dedi ve “Kürtler'le YPG'lileri bir tutmayın. Bunların çoğu zaten YPG'den kaçmış, ya da YPG tarafından malı mülkü elinden alınıp zorla gönderilmiştir. Bizde 300 bin Kürt var ve dönemiyorlar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz, bugün Senato'da bunu konuştuk " diye ekledi.

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