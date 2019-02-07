Çavuşoğlu'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Görev Gücü' Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington'daki IŞİD’le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından, Amerika’dan ayrılmadan önce basın toplantısı düzenledi.

Bakan basın toplantısında daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya telefonda teklif ettiği ve Pompeo tarafından olumlu karşılanan "ortak görev gücü kurulması" konusuna dair açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, bu gücün sadece ABD’nin çekilme sürecine odaklanacağını dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, tarafların sık sık biraraya gelerek karşılıklı durum değerlendirmesi yapacağını da söyledi.

Çavuşoğlu, ABD’nin Suriye’den çekilme sürecinin sorunsuz ve koordineli bir şekilde sağlanması açısından bu tür bir mekanizmanın gerekliliğine işaret etti.

Çavuşoğlu, Trump’ın çekilme kararının Amerika için de bir sürpriz olduğu yorumunu yaptı.

Irak’ın bugün içine düştüğü durumun bir sebebinin ABD’nin Irak’tan plansız çekilmesi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, ülkenin tam bir kaosa sürüklenmesinden IŞİD’in fayda sağladığını dile getirdi ve örgütün Irak topraklarının yüzde 40’ını bu boşluktan faydalanarak ele geçirdiğini hatırlattı.