Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin desteklediği 'Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işlediği' iddialarına yanıt: 'Karalama politikaları'

"Kimyasal silah kullandığımız da iddia edildi. Geçmişteki görüntüler masaya konuldu. Trump bile ABD'nin önde gelen televizyon kanalının yalan yayını skandal olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu, "Yakalanan teslim olan teröristlere karşı da güvenlik güçlerimizin nasıl yaklaştığını herkes görüyor. O bölge halkına da kucaklayan bir yaklaşım içinde olduk" dedi ve sivillere yardım gönderilmeye başlandığını söyledi.

Soru-cevap kısmında Türkiye'nin desteklediği ve Barış Pınarı Harekat'ında Türkiye ile birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin 'savaş suçu işlediği' iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Ordumuz insani konularda en hassas ordudur. Güvenlik birimlerimiz insani konularda her zaman hassas olmuştur" dedi.

"Özgür Suriye Ordusu'nu DEAŞ'lı olarak nitelendirmek doğru olmaz. Milli Suriye Ordusu, DEAŞ'la mücadele ederken alkışlıyoruz, PKK ile mücadele ederken onları DEAŞ'lı yapıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil."

Alman Bakan: IŞİDlilerin çocuklarını geri alacağız

Gazetecilerin, Alman vatandaşı IŞİDlileri Almanya'nın geri alıp almayacağı sorusuna Bakan Maas "Geçmişte IŞİDlilerin çocuklarını geri alıyorduk. Kuzeydeki durumdan dolayı bu biraz zorlaştı tabii. IŞİDli militanların çocuklarını tabii ki geri alacağız, Fransa ve Hollanda ile birlikte çalışacağız" yanıtını verdi.

Maas, işlenen suçların mahkemelerde değerlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ortak basın toplantısının başında "Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır" derken, Maas da "Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin harekâtıyla ilgili tutumunu siz de biliyorsunuz (…) Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Ciddi bir diyaloga ihtiyacımız var" diye konuştu.

Maas, "Şu anda bu savaşın fazlasıyla uzun sürdüğünü görüyoruz. Yine korkunç bir savaşın yaşanıp insanların acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için hepimizin sorumluluğu var" dedi.