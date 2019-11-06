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Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin desteklediği 'Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işlediği' iddialarına yanıt: 'Karalama politikaları'

06.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

Alman mevkidaşı Maas ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işledikleri iddialarına tepki gösterip "Karalama politikaları" dedi.

Çavuşoğlu'ndan Türkiye'nin desteklediği 'Suriyeli muhaliflerin savaş suçu işlediği' iddialarına yanıt: 'Karalama politikaları'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya gelip Suriye'deki gelişmeleri görüştü.

Soru-cevap kısmında Türkiye'nin desteklediği ve Barış Pınarı Harekat'ında Türkiye ile birlikte hareket eden Suriyeli muhaliflerin 'savaş suçu işlediği' iddialarının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Ordumuz insani konularda en hassas ordudur. Güvenlik birimlerimiz insani konularda her zaman hassas olmuştur" dedi.

Çavuşoğlu, "Yakalanan teslim olan teröristlere karşı da güvenlik güçlerimizin nasıl yaklaştığını herkes görüyor. O bölge halkına da kucaklayan bir yaklaşım içinde olduk" dedi ve sivillere yardım gönderilmeye başlandığını söyledi.

Dışişleri Bakanı, Özgür Suriye Ordusu'na ilişkin de şunları söyledi:

"Harekât başladıktan sonra Türkiye'ye yönelik ve Özgür Suriye Ordusu'na yönelik çok ciddi karalama politikaları gördük.

"Kimyasal silah kullandığımız da iddia edildi. Geçmişteki görüntüler masaya konuldu. Trump bile ABD'nin önde gelen televizyon kanalının yalan yayını skandal olarak nitelendirdi.

"Özgür Suriye Ordusu'nu DEAŞ'lı olarak nitelendirmek doğru olmaz. Milli Suriye Ordusu, DEAŞ'la mücadele ederken alkışlıyoruz, PKK ile mücadele ederken onları DEAŞ'lı yapıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil."

Alman Bakan: IŞİDlilerin çocuklarını geri alacağız

Gazetecilerin, Alman vatandaşı IŞİDlileri Almanya'nın geri alıp almayacağı sorusuna Bakan Maas "Geçmişte IŞİDlilerin çocuklarını geri alıyorduk. Kuzeydeki durumdan dolayı bu biraz zorlaştı tabii. IŞİDli militanların çocuklarını tabii ki geri alacağız, Fransa ve Hollanda ile birlikte çalışacağız" yanıtını verdi.

Maas, işlenen suçların mahkemelerde değerlendirileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ortak basın toplantısının başında "Almanya'dan beklentimiz aramızdaki müttefiklik hukukuna uygun davranmasıdır" derken, Maas da "Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'nin harekâtıyla ilgili tutumunu siz de biliyorsunuz (…) Aramızda önemli görüş ayrılıkları var. Ciddi bir diyaloga ihtiyacımız var" diye konuştu.

Maas, "Şu anda bu savaşın fazlasıyla uzun sürdüğünü görüyoruz. Yine korkunç bir savaşın yaşanıp insanların acı çekmesini istemiyoruz. Bunun için hepimizin sorumluluğu var" dedi.

Mazlum Kobani'nin iadesi

Mevlüt Çavuşoğlu, SDG Komutanı Mazlum Kobani'nin Türkiye'ye iadesi talebine ilişkin de şunları söyledi:

"Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD'nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye'deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. ABD'nin Interpol tarafından aranan bir teröristle diyalog kurması kabul edilemez.

"Pompeo'ya da söyledim, bu bir teröristtir. Bunun terörist olduğu belli de ismi ne cismi ne her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. General Mazlummuş bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Neden benim kod adım yok, neden sizin kod adınız yok. Dün akşam bunu net bir şekilde Pompeo'ya telefonda anlattım, ciddiyetini anladı. Adalet Bakanlığımızın tüm bilgileri bir nota ile ABD'ye ilettik. Kırmızı bültenin de yine bir kopyasını ABD tarafına nota ile ilettik."

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