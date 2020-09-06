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  4. Çavuşoğlu’ndan Türkiye’yi eleştiren Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

Çavuşoğlu’ndan Türkiye’yi eleştiren Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

06.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'yi eleştiren Avusturya Başbakanı Kurz’a "Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" diyerek tepki gösterdi.

Çavuşoğlu’ndan Türkiye’yi eleştiren Avusturya Başbakanı Kurz’a tepki

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Alman Handelsblatt gazetesine verdiği söyleşide Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren sözlerine tepki gösterdi.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı Türkçe ve Almanca paylaşımlarda, "AB ve değerlerine asıl büyük tehdit Kurz’un temsil ettiği çarpık ideolojidir. Yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığı üzerine kurulan bu çirkin siyaset çağımızın hastalıklı zihniyetidir" ifadesini kullandı.

Kurz Türkiye ve Erdoğan hakkında ne demişti?

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz Düsseldorf merkezli Handelsblatt gazetesinde 5 Eylül günü yayımlanan "Açık kapı politikası artık yok" başlıklı söyleşisinde, AB'nin izlediği mülteci politikasını değerlendirerek,Türkiye'ye eleştirilerini dile getirdi.

Kurz, AB üyesi ülkelerin Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı birlikte bir duruş sergilemediğini söyleyerek, birlikte hareket edilmesi temennisinde bulundu.

"Avrupa Türkiye'nin şantajına izin verirse bu çok büyük sorun olur. Bu yılın başlarında Erdoğan AB'ye baskı yapmak için göçmenleri silah olarak kullandı" diyen Kurz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kararlı bir biçimde hareket eden birleşik bir Avrupa Birliği (AB) temenni ediyorum. Bunun neden olmadığını anlayamıyorum. AB dış sınırlarını en ön cephede savunan Yunanistan ile dayanışma içinde olmak zorundayız."

Avusturya Başbakanı söyleşisinde ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenleri kendi amaçları için kullandığını da iddia etti.

Kurz Twitter hesabından Handelsblatt'ın kendisiyle yaptığı söyleşiyi, "AB, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şantaj ya da tehditlerine izin vermemeli. Yunanistan'la daha fazla dayanışma içinde olunmasına ve AB dış sınırlarının düzenli bir biçimde korunmasına ihtiyaç var" ifadesini kullanarak paylaştı.

Türkiye'nin İdlib vilayetinde şubat sonunda düzenlenen 33 Türk askerinin yaşamını yitirdiği saldınının ardından sınır kapılarından sığınmacıların geçişine izin vermesi sonrasında binlerce kişinin AB sınırına akın etmesi, AB ülkelerinin tepkisine neden olmuştu. Avusturya Başbakanı Kurz o dönemde yaptığı açıklamada da Türkiye'ye sert eleştirelerde bulunmuştu. Kurz mart başında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin baskısına boyun eğersek ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan on bin insanın AB'ye akın edip etmeyeceği kararını vererek zafer kazanırsa, işte o zaman yüz binlerce insan (Avrupa'ya) gelir ve kendi içinde sınırları olmayan Avrupa da tarih olur" ifadesini kullanmıştı.

DW / HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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