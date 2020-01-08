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  4. Çavuşoğlu'ndan Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko'ya başsağlığı telefonu

Çavuşoğlu'ndan Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko'ya başsağlığı telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 11:18 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu'ndan Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko'ya başsağlığı telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko ile telefonda görüşerek İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Prystaiko ile telefonda görüştü.

Sabah saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 176 kişiden kurtulan olmadığı bildirilmişti.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadym Prystaiko

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