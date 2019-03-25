Çavuşoğlu'ndan vize açıklaması (2)

'MURATPAŞA HİÇ GELİŞMEDİ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da AK Parti'nin Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç'in 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarına katıldı. Güzeloba Kapalı Pazarı'nda vatandaşlarla buluşan Çavuşoğlu, 31 Mart akşamı güneşin Muratpaşa'da farklı doğacağını belirterek, ilçede yeni bir sayfa açılacağını kaydetti. Muratpaşa'nın Enç ile gelişeceğini ve kalkınacağını dile getiren Çavuşoğlu, "Enç, projelerinde çocukları ve kadınları ihmal etmemiş. Muratpaşa'ya kadın eli değecek. Muratpaşa'da 15 yılda hiç gelişme olmadı. Kepez aldı başını gidiyor. Muratpaşa Antalya'nın en geri kalmış ilçesi oldu. Birileri sizlerin oyunu çantada keklik görüyor. Milletin oyuna ipotek mi koydun? Bu millet kendisine hizmetkar olana oy verir. Tek parti dönemi bitti. Bu millet sana oy vermek zorunda değil" dedi.

EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Seçimlerin Türkiye'nin istikrarı ve güçlü şekilde yoluna devam edebilmesi için çok önemli olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı, Türkiye'ye yönelik tehditleri gördükleri için kurduklarını vurguladı. Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olduğunu bütün dünya biliyor. Türkiye'yi kıskananlar bile bu hakkı teslim ediyor. Bu seçimler ittifakımızın yoluna devam etmesi için çok kritiktir. O yüzden liderlerimiz 'beka' diyor. Kudüs davasına bizden daha fazla sahip çıkan ülke yok. Bazı Arap ülkeleri ABD karşısına dik duramadıkları için Ürdün ve Filistin'e diyor ki, 'Siz de sesinizi fazla çıkarmayın' diyor. Bunlar mı ümmeti koruyacak" dedi.