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Çavuşoğlu’ndan yoğun bakımdaki öğrenciye moral ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beyin kanaması nedeniyle 2 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören lise 3’üncü sınıf öğrencisini evinde ziyaret ederek moral verdi.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu yeşilli takımın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden izlerken rahatsızlanan ve beyin kanaması nedeniyle 2 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören lise 3’üncü sınıf öğrencisi Ulaş Uysal’ı evinde ziyaret etti.

Çavuşoğlu’ndan yoğun bakımdaki öğrenciye moral ziyareti

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, beyin kanaması nedeniyle 2 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören lise 3’üncü sınıf öğrencisini evinde ziyaret ederek moral verdi.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, turuncu yeşilli takımın Atiker Konyaspor ile oynadığı maçı tribünden izlerken rahatsızlanan ve beyin kanaması nedeniyle 2 hafta yoğun bakım ünitesinde tedavi gören lise 3’üncü sınıf öğrencisi Ulaş Uysal’ı evinde ziyaret etti. Başkan Çavuşoğlu, genç taraftar Ulaş Uysal ve babası Mustafa Uysal’a ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek, her konuda yanlarında olduğunu belirtti. Baba Uysal ise daha önce kendilerini hastanede de ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu’na ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederek, "Oğlum Alanyaspor’u çok seviyor. Rahatsızlandığı gün maça gitmeyi çok istedi. Hastanede ilk olarak beyin kanaması teşhisi koydular. Daha sonra kafasında damarsal bir hastalık olduğu anlaşıldı. Hastaneden çıktık ancak zorlu tedavi sürecimiz devam ediyor. Desteklerinden dolayı başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na çok teşekkür ederim" dedi.
Başkan Çavuşoğlu, moral ziyaretinin anısına Ulaş Uysal’a üzerinde turuncu yeşilli futbolcuların imzası yer alan Alanyaspor forması hediye etti.

Çavuşoğlu’ndan yoğun bakımdaki öğrenciye moral ziyareti

Çavuşoğlu’ndan yoğun bakımdaki öğrenciye moral ziyareti

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