Çavuşoğlu’ndan Yunanistan’a Eleştiri

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan’ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne karıştıkları gerekçesiyle iadesi istenen ordu mensuplarına sığınma hakkı tanımış olmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, darbe girişimi Türkiye’de değil de Yunanistan’da olsa “Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler ve hainler bizim ülkemizde barınamazdı” dedi.

Çavuşoğlu, bu açıklamaları Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, yenilenen Yunan Başkonsolosluğu binasının açılışı için İzmir’de bulunduğu sırada yaptı.

Türkiye’nin 1877 yılından bu yana Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosluğu’na ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyulduğunu belirten Çavuşoğlu, “Ülkemizde Yunanistan temsilcilikleri ve burada görev yapan tüm personel bize emanettir, bizim misafirimizdir” diye konuştu.

Çavuşoğlu “Burada, İzmir'de ve ülkemizde sadece Yunanistan'ın hayrına olan insanlar barınabilir. Yunanistan'ı hedef alan teröristler, darbeciler, yani Yunanistan'ı hedef alan hainler bizim ülkemizde barınamaz. Buna da izin vermeyiz" dedi.

Türkiye, 2016 yılı Temmuz ayındaki darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve sığınma talep eden sekiz askerin ülkeye teslim edilmesini istiyor. Ancak Yunanistan Anayasa Mahkemesi Türkiye’de adil şekilde yargılanmayacakları ve hayatlarının tehlike altında olacağı gerekçesiyle askerleri Türkiye’ye teslim etmeyi reddediyor.

