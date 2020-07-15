Çavuşoğlu'nun açıkladığı gizli görüşme Atina'yı karıştırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlığın çözümü için Almanya arabuluculuğunda Berlin'de bir görüşme yapıldığını ifşa etmesi ortalığı karıştırdı.

Yunan "Kathimerini" gazetesinin Pazartesi günü yapıldığını belirttiği üçlü görüşme kamuoyundan gizli tutulmuş, Almanya’nın Ankara ile Atina arasında arabuluculuk yaptığına dair iddialar, Çavuşoğlu’nun söz konusu açıklamasına kadar resmen doğrulanmamıştı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis de geçen hafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bu konuda angaje olduğu söylentilerini yalanlamıştı.

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Salı günü Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile Ankara’da yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile bazı Dışişleri Bakanlığı mensuplarının Berlin’e giderek, burada Alman ve Yunan yetkililerle bir üçlü toplantıya katıldığını ifade etmişti. "Demek ki istenirse diyalog olabiliyormuş" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Biz işbirliği ve paylaşıma varız. Ama tek taraflı yaptırıma karşıyız. Bunlara da boyun eğmeyiz" demişti.