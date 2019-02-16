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Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 00:43 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaş ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya geldi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy ile gece saatlerinde Kaş’a ulaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Kaş ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti ilçe yönetimiyle bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy ile gece saatlerinde Kaş’a ulaştı. Çavuşoğlu, Karaoğlu ve Türel, Kaş şehir girişindeki ana kavşak güzergahında Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Aksak, AK Parti Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş , parti ilçe teşkilatı ve partililer tarafından karşılandı. Bu sırada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ın katılımıyla cumartesi günü ilçede önce Kaş Belediyesi Çerçiler Parkı ve Sosyal Tesisleri, sonra Kaş Otobüs Terminali’nin açılışını gerçekleştirecek. Ardından Atatürk Bulvarı’ndaki kavşak yanında bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Ofisinin açılışını yapacak. Öğleden sonra ise Kaş’ın Ova Mahallesi’nde spor salonu temel atma törenine katılacak olan Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Çavdır Mahallesi’ndeki sosyal tesis açılışını da gerçekleştirecek.

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı

Çavuşoğlu’nun Kaş ziyareti başladı
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