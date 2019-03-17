Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine dünyanın dört bir yanından destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, dünyanın dört bir yanından takdir gördü.

Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, farklı milletlerden çok sayıda kullancı tarafından beğenildi ve destek mesajları verildi.

Pakistanlı bir kullanıcı, Çavuşoğlu'nun paylaşımına yanıt olarak, "Türkiye'ye daima büyük takdir ve sevgim var. Türk hükümeti her zaman masum Müslümanların yanında ön saflarda duruyor." yorumunda bulundu.

Kanadalı bir diğer kullanıcı, "Türkiye ile gurur duyuyoruz. Sizler insani meselelere destek vermek için daima çaba gösteriyorsunuz. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Somali'den bir kullanıcı, "Saygıdeğer Bakan, bu ziyaret büyük bir hareket. Türkiye, Batı'da artan İslam karşıtı söylemlere uzun zamandır sesini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'ten bir kişi paylaşımında "Türkiye daima Müslümanların yanında duruyor." ifadesini yer verdi.