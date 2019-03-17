HABER

Çavuşoğlu'nun Yeni Zelanda ziyaretine dünyanın dört bir yanından destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:35 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Yeni Zelanda'daki terör saldırısının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyarete dünyanın farklı milletlerinden destek mesajları geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısının ardından bu ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret, dünyanın dört bir yanından takdir gördü.

Çavuşoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşım, farklı milletlerden çok sayıda kullancı tarafından beğenildi ve destek mesajları verildi.

Pakistanlı bir kullanıcı, Çavuşoğlu'nun paylaşımına yanıt olarak, "Türkiye'ye daima büyük takdir ve sevgim var. Türk hükümeti her zaman masum Müslümanların yanında ön saflarda duruyor." yorumunda bulundu.

Kanadalı bir diğer kullanıcı, "Türkiye ile gurur duyuyoruz. Sizler insani meselelere destek vermek için daima çaba gösteriyorsunuz. Teşekkürler." ifadesini kullandı.

Somali'den bir kullanıcı, "Saygıdeğer Bakan, bu ziyaret büyük bir hareket. Türkiye, Batı'da artan İslam karşıtı söylemlere uzun zamandır sesini yükseltiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç'ten bir kişi paylaşımında "Türkiye daima Müslümanların yanında duruyor." ifadesini yer verdi.

Yine Pakistan'dan bir kullanıcı "Buna liderlik denir. Ümmetin sözde diğer paydaşları günlük hayatlarının keyfini çıkarıyor. Utan İslam İşbirliği Teşkilatı." yorumunda bulundu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretine ilişkin açıklamasında, Türkiye'den heyet gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye'den gelen heyet Müslümanlara desteğini göstermeye geliyor, bundan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye çoğunluğu Müslüman olan bir ülke, onları bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
Aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldıAşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı
Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu sosyal medya terör saldırısı Yeni Zelanda

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.