Arzu ERBAŞ/RİZE (DHA)- RİZE’de devam eden Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali kapsamında, çay alım yerinde film gösterimi yapıldı. Gürcü çay işçisinin konu edildiği ve Rizeli gençlerin de rol aldığı ‘Elene’ adlı film, yöre sakinlerince ilgiyle izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Rize Valiliği tarafından Çay, Doğa ve Gençlik Filmleri Festivali düzenlendi. Festivalde, kentte çekilen kısa filmler seyirciyle buluştu. Festivaldeki filmlerin gösterimi için ilginç mekânlar seçilmesi dikkat çekerken, 3 yıl önce Kalkandere ilçesinde çekilen ve birçok film yarışmasında ödüle layık görülen, Gürcü çay işçisinin konu edildiği ‘Elene’ adlı film ise Çaykur’a ait İslampaşa çay alım yerinde seyirciyle buluşturuldu.

Festival koordinatörü Rize Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esra Alemdaroğlu, Rize’de ilkini gerçekleştirdikleri film festivalinin çok dolu programlarla devam ettiğini belirtti. Alemdaroğlu, “Festival kapsamında özel bir gösterim yaptık. Yeri Rize olunca ve konu da çay olunca gösterimimizi de çay alım yerinde yaptık. Hem il dışından gelen misafirlerimize çay alım yerlerini tanıtmış olalım, hem de Rize’de bu tarz alanları farklı sosyal etkinlikler için de kullanabileceğimizi göstermek istedik. Burada Rize’de çekilen ‘Elene’ isimli filmi izledik. Birçok yerde film gösterimlerimiz devam edecek” dedi.