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  4. Çay bahçesinde kadınlara çirkin saldırı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Çay bahçesinde kadınlara çirkin saldırı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

25.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Kuzguncuk’ta bir çayevinde çay içen çarşaflı kadınlar, işletme sahibi olduğu belirtilen bir kişi tarafından sözlü saldırıya uğradı. İşletme sahibi, kadınları "Hadi kalkın buradan" diyerek mekandan çıkartmaya çalıştı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlar mekandan ayrılmak zorunda kaldı. Olayla ilgili işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı. Sosyal medyada görüntüleri yayılan olay, büyük tepki çekti.

Çay bahçesinde kadınlara çirkin saldırı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

Üsküdar Kuzguncuk'ta dün akşam saatlerinde bir çay bahçesinde oturan çarşaflı kadınlar, iddiaya göre çay bahçesi çalışanı Murat A. tarafından kovuldu. Murat A.'nın mekânda oturan kadınlara 'Kalkın buradan, gidin hadi' dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu.

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GÖZALTINA ALINDI

Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu.

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'ÇARŞAF GİYİP DİLENİYORLAR'

Murat A. videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.

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DHA

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