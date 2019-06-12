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Çay bahçesinde ölen adamın katil zanlısı 'lazer teknolojisi' ile yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 15:41 | Son Güncelleme

BURSA'da çay bahçesinde oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına isabet ederek, ölümüne neden olan merminin ateşlendiği tabancayı kullanan şüpheli, lazer teknolojisiyle tespit edildi.

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da çay bahçesinde oturan Mülayim Hastürk'ün sırtına isabet ederek, ölümüne neden olan merminin ateşlendiği tabancayı kullanan şüpheli, lazer teknolojisiyle tespit edildi. Olay yerine 1 kilometre mesafedeki evinin bahçesinde havaya ateş ettiği ortaya çıkan O.K., düzenlenen operasyonla yakalandı. O.K.'nin Eren Barış Yüksel isimli genci de yürüdüğü sırada bacağından vurarak, yaraladığı ortaya çıktı. Olay, cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla çay bahçesinde oturarak, eşi ve oğlunu bekleyen Mülayim Hastürk'ün (47), sırtına mermi isabet etti. Ağır yaralanan Hastürk, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. LAZER TEKNOLOJİSİ İLE ŞÜPHELİ YAKALANDI Olayın ardından soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aynı dakikalarda Heykel Atatürk Caddesi'nde yürüyen Eren Barış Yüksel'in (17) de bacağına isabet eden mermiyle yaralandığını belirledi. Polis, iki olay yeri arasındaki mesafenin kısa oluşu ile aynı çaptaki 2 merminin de belli mesafeden sonra yavaşlayan 'yorgun mermi' olmasını dikkate alarak, araştırmalarını bu yöne kaydırdı. 300 şüpheliyi sorgulayan, 108 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen ve 2 olay yerinde de lazer teknolojisiyle açı çalışması yapan ekipler, silahın ateşlendiği yerin, 1 kilometre mesafedeki Mollaarap Mahallesi olduğunu ortaya çıkardı. Polis, mahallede de lazer teknolojisi kullanarak, atış yapılan yerin O.K. isimli şahsa ait ev olduğunu belirledi. Bu bölgede boş kovanlar bulan polis parmak izi karşılaştırması ile tabancayı ateşleyenin O.K. olduğunu saptadı. O.K. ile olay sırasında beraberinde bulunan U.E. ve S.C. gözaltına alındı. evinde bulunan tabancaya el konulan O.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'BİRİNE İSABET EDECEĞİ AKLIMA GELMEZDİ' Şüpheli O.K.'nin ifadesinde ''Evimizin bahçesinden havaya ateş ediyorduk. Üç, dört el ateş ettikten sonra eve girdik. Birine isabet edeceği aklıma gelmezdi. Bir kişinin maganda kurşunuyla öldüğünü haberlerde izlemiştim. Ama benim yaptığım aklıma gelmedi'' dediği öğrenildi.

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