Çay bahçesinde sırtına isabet eden mermiyle ağır yaralandı

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, çay bahçesinde arkadaşlarıyla otururken, sırtına mermi isabet eden Mülayim Hastürk (72), ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Osmangazi'ye bağlı Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde meydana geldi. Çay bahçesinde arkadaşlarıyla oturan Mülayim Hastürk, aniden masaya yığıldı. Arkadaşları Hastürk'ü kontrol ettiğinde, sırtından kan geldiğini gördü. Hastürk'ün sırtından vurulduğunu anlayan arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hastürk, ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mülayim Hastürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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