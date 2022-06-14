HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Çay bardağından daha ufak! Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan Koni salyangozu Türkiye sularında: Dokunuşu 30 kişiyi öldürebilir

Çay bardağından daha ufak! Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan Koni salyangozu Türkiye sularında: Dokunuşu 30 kişiyi öldürebilir

14.06.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda Türkiye denizlerinde görmeye alışık olmadığımız türler kendini göstermeye başladı. Bunlardan biri de; genellikle Avustralya'nın sığ kıyılıklarında yaşayan oldukça zehirli bir tür olan Koni salyangozu! Akrep kadar zehirli olduğu söylenen ve çay bardağından ufak olan Koni salyangozu, Marmaris açıklarında bir balıkçı teknesinin ağına takıldı. Tek dokunuşunun 30 kişiyi öldürebildiği belirtilen Koni salyangozuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Çay bardağından daha ufak! Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan Koni salyangozu Türkiye sularında: Dokunuşu 30 kişiyi öldürebilir

Öldürücü bir zehre sahip Koni salyangozu, Marmaris’te balıkçı ağına takıldı. Genellikle Avustralya'nın sığ kıyılıklarında yaşayan Koni salyangozunun denizlerimizde ortaya çıkması, otoriteleri harekete geçirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye sularında ilk kez görülen tehlikeli tür için genetik inceleme başlattı.

aaa

BALON, ASLAN BALIĞI ŞİMDİ DE KONİ SALYANGOZU

Kızıldeniz ve okyanuslar üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına istila eden deniz canlıları her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Deniz dibindeki yaşama en çok zarar veren balon ve aslan balığının ardından sularımızda görmeye alışık olmadığımız bir deniz canlısı daha Muğla kıyılarında görüldü.

bbb

Marmaris açıklarında bir balıkçının ağına, dokunulduğunda zehriyle 30 kişiyi öldürebilen Conus cinsine bağlı koni salyangozu takıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, "Koni salyangozları zehirli türlerdir. Dokunulduklarında iğne benzeri dişleri ve zehir bezleri ile zehirleyebilirler. Küçük türler arı sokması şeklinde etkilerken tropik olanlar ölümcül olabilmektedir. İncelemelerin yapılması için çalışmalara başlandı" dedi.

Gayles-400-45

KONİ SALYANGOZU NEDİR?

Koni salyangozları vücutlarında birbirinden farklı sofistike kimyasal maddeler üretir ve bunları bir avlanma stratejisi doğrultusunda sırayla kullanırlar. Avustralya’da, Endonezya’da Asya ve Büyük Okyanus’un sıcak sularında yaşayan bazı koni salyangozları çok zehirlidirler ve küçük balıkları, solucanları ve yumuşakçaları avlamak için ustalıkla zehirli zıpkınlar kullanırlar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önemsiz diyerek geçmeyin! Geceleri uyutmuyorsa mutlaka doktora gidinÖnemsiz diyerek geçmeyin! Geceleri uyutmuyorsa mutlaka doktora gidin
Satın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştıSatın aldığı tavuğun içinden çıkanı görünce hayatının şokunu yaşadı! Mide bulandıran görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştıEdirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Zam tartışması kavgaya dönüştü... Kiracı dehşet saçtı! Kan donduran olay

Zam tartışması kavgaya dönüştü... Kiracı dehşet saçtı! Kan donduran olay

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

48 yaşındaki Şevval Sam sırrını açıkladı! "22 yıldır yemiyorum"

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Herkes dondu kaldı! Bilerek izin verdiler...

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

Cezaevinden çıktı, sokak ortasında öldürüldü

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

Kızlarını otelden sürükleyerek çıkardı! Kandıranı ise...

İlginizi Çekebilir

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Seks seslerinden rahatsız olup belediyeye şikayet ettiler!

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Dünyanın en iç karartıcı şehri: Norilsk

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Partiler çoğaldı, isyan ettiler! “Çıplak erkek sıkıntısı var”

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Yemekteyiz yarışmacısı şefe yorum yaptı! Torpil iması tepki çekti

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.