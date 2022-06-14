Çay bardağından daha ufak! Dünyanın en tehlikeli türlerinden biri olan Koni salyangozu Türkiye sularında: Dokunuşu 30 kişiyi öldürebilir

Öldürücü bir zehre sahip Koni salyangozu, Marmaris’te balıkçı ağına takıldı. Genellikle Avustralya'nın sığ kıyılıklarında yaşayan Koni salyangozunun denizlerimizde ortaya çıkması, otoriteleri harekete geçirdi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türkiye sularında ilk kez görülen tehlikeli tür için genetik inceleme başlattı.

BALON, ASLAN BALIĞI ŞİMDİ DE KONİ SALYANGOZU

Kızıldeniz ve okyanuslar üzerinden Ege ve Akdeniz kıyılarına istila eden deniz canlıları her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Deniz dibindeki yaşama en çok zarar veren balon ve aslan balığının ardından sularımızda görmeye alışık olmadığımız bir deniz canlısı daha Muğla kıyılarında görüldü.

Marmaris açıklarında bir balıkçının ağına, dokunulduğunda zehriyle 30 kişiyi öldürebilen Conus cinsine bağlı koni salyangozu takıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni Asır Gazetesi'ne konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nurçin Killi, "Koni salyangozları zehirli türlerdir. Dokunulduklarında iğne benzeri dişleri ve zehir bezleri ile zehirleyebilirler. Küçük türler arı sokması şeklinde etkilerken tropik olanlar ölümcül olabilmektedir. İncelemelerin yapılması için çalışmalara başlandı" dedi.

KONİ SALYANGOZU NEDİR?

Koni salyangozları vücutlarında birbirinden farklı sofistike kimyasal maddeler üretir ve bunları bir avlanma stratejisi doğrultusunda sırayla kullanırlar. Avustralya’da, Endonezya’da Asya ve Büyük Okyanus’un sıcak sularında yaşayan bazı koni salyangozları çok zehirlidirler ve küçük balıkları, solucanları ve yumuşakçaları avlamak için ustalıkla zehirli zıpkınlar kullanırlar.



