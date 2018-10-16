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Çay demleme şampiyonu, doğru bilinen yanlışı açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:55 | Son Güncelleme

RİZE Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Delihasan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu, çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çayın haşlanacağını bunun tersinin yapılması gerektiğini söyledi. Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum’ yarışması yapıldı. Yarışmanın birincisi Gülhanım Delihasan en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. 'DEMLİĞE SUYU KOYUP ÜZERİNE ÇAY ATILMASI GEREKİYOR' Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi. 'ÜZERİNE KAR YAĞMASI TÜRK ÇAYINI ÖZEL YAPIYOR' Türk çayının en önemli özelliğinin üzerine kar yağması olduğunu ifade eden Delihasan, "Çay, karla bütün kış beslendikten sonra kesilir. Bundan sonra fabrikada geçirdiği aşamalar çok önemlidir. Fabrikalarda titizlikle işlenen çay tadı ve burukluğu ile müthiş bir tat elde eder. Rize'de yetişen çay; içeriği en zengin olan çaydır. Çay, tarladan başlayarak, fabrikasyon ve paket haline gelip dünya pazarına girene kadar adete bir çocuk gibidir. Bir çocuğa ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi yetişir. Çayda bir çocuk gibidir. Her aşamasında özen gösterilerek toplanması gerekir. Toprağımız çay konusunda çok bereketlidir. Çay bölgemizi geliştiriyor ve Türkiye'yi besliyor. Bu nedenle Türk çayı dünyada da rağbet görüyor" diye konuştu.

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