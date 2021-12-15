HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çay demlemede doğru bilinen yanlış! Birçok kişi böyle yapıyor

Çay demlemede doğru bilinen yanlış! Birçok kişi böyle yapıyor

15.12.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de çay sunum şampiyonu Serpil Hut Kondakçı, ‘Dünya Çay Günü’nde en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Kondakçı, çayın, tadı ile aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunarak, doğru bilinen yanlışa dikkat çekti. Kondakçı, ''Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor” dedi.

Çay demlemede doğru bilinen yanlış! Birçok kişi böyle yapıyor

Dünyada her yıl 15 Aralık, ‘Dünya Çay Günü’ olarak kutlanıyor. En çok çay tüketen ülkeler sıralamasında dünyada ilk sırada yer alan Türkiye’de çayın yetiştirildiği Rize’de, en iyi çay demleme tekniği anlatıldı.

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada en iyi çay sunum şampiyonu olan Serpil Hut Kondakçı, çayın, tadı ile aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu. Kondakçı, “Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Kireçsiz su ve kaliteli bir çayla birlikte en önemli unsur tabii ki doğru teknikle çay demlemektir. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 15-20 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir" dedi.

Screenshot_4

''GÜNDE 15-20 BARDAK ÇAY İÇİYORUM''

Rizeliler de çayı severek tükettiklerini belirterek, kendileri için her günün 'çay günü' olduğunu belirtti. Çay tiryakisi Şemsi Pehlivan, “Çay benim için olmazsa olmaz. Sabah çayla başlarım, çayımı içmeden de yatmam. Günde 15-20 bardak çay tüketirim” dedi.

‘Bana her gün çay günü’ diyen Hatice Öztürk ise, “Ne içersiniz, dendiğinde ilk tercihim çaydır. Lezzetli bir çay da bulmuşsam, 3-5 bardak içmeden de bırakmam. Tekniklerini öğrendim, güzel de çay demlerim. Tüm yorgunluğumu çayla atarım. Bugün Dünya Çay Günü’ymüş ama bana her gün çay günü” şeklinde konuştu.

Muhammet Salman da “Çay Rize’de içilir. Rize’de çay içmeyen, çay içtim demesin. Herkesin Dünya Çay Günü’nü kutluyorum. Çay içmeye devam edin” dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...Omicron varyantında en büyük riski açıkladılar! Üç doz aşının koruma oranı...
PARTNER "Kıyafetten daha önemli şeyler var" "Kıyafetten daha önemli şeyler var"
Kahreden karar! 7 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümüne para cezasıKahreden karar! 7 yaşındaki Mehmet Ali'nin ölümüne para cezası
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

THK Başkanı Cenap Aşçı'nın istifası kabul edildi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

Ayhan Sicimoğlu paylaştı! Moda'da pantolonunu indirip karısının üzerine işedi

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Metaverse ile yeni bir çağ başlıyor! O tahmin çok da uzak değil

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.