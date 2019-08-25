'Çay Hastanesi', adıyla ilgi odağı oldu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Muharrem Erdoğan ve damadı Onur Açık, açtıkları çay ocağına 'Çay Hastanesi' adını verdi. Kendilerini 'çay profesörü' ve 'çay doçenti' olarak tanımlayan ikili, kullandıkları esprili dille ilgi görüyor.

Yaklaşık 40 yıldır çeşitli şehirlerde çay ocağı işleten Muharrem Erdoğan, Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde, damadı Onur Açık ile birlikle çay ocağı açmaya karar verdi. Açacakları çay ocağına uzun süre isim arayan ikili, 'çay hastası' deyimine atıfta bulunarak, çay ocağının adını 'Çay Hastanesi' koymaya karar verdi. Kendilerine 'çay profesörü' ve 'çay doçenti' lakabı takan işletme sahipleri, önce çevresindeki esnafın sonra da ilçede bulunanların dikkatini çekti.

Karadenizli oldukları için çay yapma konusunda uzman olduklarını, bu nedenle bu ismi koyduğunu ifade eden Muharrem Erdoğan, "Uzun zamandır çay ocağı açmak istiyorduk, ne isim koyacağımızı düşündük. Çevremizdeki bütün arkadaşlarımız çay tiryakisi, yani çay hastası olduğu için biz de düşündük taşındık 'Çay Hastanesi' ismini koymaya karar verdik. Bu işin de profesörü biziz daha önceden de çay ocağı işletmiştik zaten. Karadenizli olduğumuz için hem yapmasını hem satmasını iyi biliriz. Bu ismi koyduktan sonra çok olumlu tepkiler aldık" dedi.