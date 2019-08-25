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'Çay Hastanesi', adıyla ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Muharrem Erdoğan ve damadı Onur Açık, açtıkları çay ocağına 'Çay Hastanesi' adını verdi.

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Muharrem Erdoğan ve damadı Onur Açık, açtıkları çay ocağına 'Çay Hastanesi' adını verdi. Kendilerini 'çay profesörü' ve 'çay doçenti' olarak tanımlayan ikili, kullandıkları esprili dille ilgi görüyor.

Yaklaşık 40 yıldır çeşitli şehirlerde çay ocağı işleten Muharrem Erdoğan, Karamürsel'in 4 Temmuz Mahallesi'nde, damadı Onur Açık ile birlikle çay ocağı açmaya karar verdi. Açacakları çay ocağına uzun süre isim arayan ikili, 'çay hastası' deyimine atıfta bulunarak, çay ocağının adını 'Çay Hastanesi' koymaya karar verdi. Kendilerine 'çay profesörü' ve 'çay doçenti' lakabı takan işletme sahipleri, önce çevresindeki esnafın sonra da ilçede bulunanların dikkatini çekti.

Karadenizli oldukları için çay yapma konusunda uzman olduklarını, bu nedenle bu ismi koyduğunu ifade eden Muharrem Erdoğan, "Uzun zamandır çay ocağı açmak istiyorduk, ne isim koyacağımızı düşündük. Çevremizdeki bütün arkadaşlarımız çay tiryakisi, yani çay hastası olduğu için biz de düşündük taşındık 'Çay Hastanesi' ismini koymaya karar verdik. Bu işin de profesörü biziz daha önceden de çay ocağı işletmiştik zaten. Karadenizli olduğumuz için hem yapmasını hem satmasını iyi biliriz. Bu ismi koyduktan sonra çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

'DÜKKANIN ÖNÜNDEN GEÇENLER DURUP FOTOĞRAF ÇEKİYOR'

Çay ocağına koydukları bu isim nedeniyle yoldan geçenlerin durup fotoğraf çektirdiğini belirten Onur Açık ise "Biliyorsunuz ki Türk toplumunda çay çok önemli bir kültür. Nereye gidersek gidelim herkes çay içiyor. Biz de çay ocağı açmaya karar verince değişik bir şey yapmak istedik. Başı ağrıyan hastaneye gidiyor, dişi ağrıyan diş doktoruna gidiyor her şeyin bir doktoru, bir tedavisi var. Çay hastası olan bir toplumda 'Çay Hastanesi' ilgi görür dedik. İsim çok tuttu. Her geçen, dükkanın önünde durup fotoğraf çekiyor. Kendimize de 'profesör' ve 'doçent' dedik. Tepkilerden memnunuz" dedi.

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