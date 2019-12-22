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Çay içerken boğulma tehlikesi geçirdi, ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

Antalya’da içtiği bir yudum çayın nefes borusuna kaçması sonucu, baygınlık geçiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, çalışanların ilk müdahalesi sonucu hayata tutundu.

Antalya’da içtiği bir yudum çayın nefes borusuna kaçması sonucu, baygınlık geçiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, çalışanların ilk müdahalesi sonucu hayata tutundu. Yardımcı, “Artık çay içerken o anı hatırlıyorum ve tedirgin oluyorum” dedi.
Antalya Kasaplar Odası tarafından işletilen Organize Sanayi Bölgesi’ndeki et firmasında, muhasebecinin çay ikramını kabul eden Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, öksürdüğü sırada çay içince bir anda rahatsızlandı. Baygınlık geçirip yere yığılan ve nefes almakta güçlük çeken Yardımcı’ya ilk müdahalesini muhasebecisi yaptı. Ardından olay yerine çağrılan ambulansla Konyaaltı ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Yardımcı’ya burada oksijen verildi. Bilinci açılan Yardımcı, yaklaşık 6 saat gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Yardımcı’nın nefes borusunu tıkayan çayın, yapılan ilk müdahale sayesinde çıkartıldığı belirlenirken, müdahalede bulunulmaması durumunda ise hayatını kaybedebileceği ya da felç kalabileceği belirtildi.

"Muhasebeci gitseydi nefessiz kalıp ölürdüm"
Yaşadıklarını anlatan Yardımcı, öksürdüğü sırada içtiği çayın soluk borusuna kaçtığını ve ardından hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. “Bir kaşık suda boğarım’ derler ya, biz çaydan gittik” diyen Yardımcı, “Muhasebeci ‘çayını içmeden gitmem’ dedi. O çay vesile olacakmış. Bir yudum çay aldım, bir öksürük tuttu. Öksürünce galiba soluk borusuna çay gitmiş. Nefesim kesildi. Koltuktan yere düşmüşüm. Muhasebeci arkadaş sırtıma vurmuş. Bir de karnıma oturunca istifra etmişim. O sıra kendime geldim. Eğer o çay içmek istemeden gitseymiş ben nefessiz kalıp ölürdüm. Ben genelde yemek yerken, konuşurken çay içerim ama bunlar yanlışmış. Ağzın doluyken konuşma derler ya, biz o anda gerçi konuşmuyorduk ama öksürük tutunca olmuş” dedi.

"Tedirgin oluyorum"
Yardımcı, artık çay içerken tedirginlik yaşadığını da ifade ederek, “O anı hep hatırlıyorum. Arkadaşlarım toplantıdayken, ‘başkanım konuşurken bir şey içme, sen bize lazımsın’ diye uyarıyorlar. Olay sonrası sevenimiz çokmuş bunu anladım” diye konuştu.

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