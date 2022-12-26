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Çay içerken ceza yedi! Taksiciden ilginç savunma... 'Cep telefonu değil ki bu'

26.12.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polis ekipleri taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde 14 taksi sürücüsüne toplamda 3 bin 436 TL para cezası kesildi. Taksi kullanırken çay içtiği için cezai işlem uygulanan bir taksi sürücüsü, "Elimde çay bardağı varmış, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim bunu? Telefon değil ki bu çay" ifadelerini kullandı.

Çay içerken ceza yedi! Taksiciden ilginç savunma... 'Cep telefonu değil ki bu'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler çerçevesinde taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediği, kısa mesafe yolcu alıp almadığı, emniyet kemeri takıp takmadığı kontrol edilirken gerekli evrak belgeleri de incelendi. Denetimler çerçevesinde durdurulan 12 taksi sürücüne emniyet kemeri takmamaktan, 1 taksi sürücüsüne 1 yıldır muayenesi geçmiş şekilde taksi kullanmaktan, 1 taksi sürücüsüne ise araç kullanırken çay içtiği gerekçesiyle trafik kurallarına, yasakları ve yükümlülüklerine uymamaktan trafik cezası kesildi. Toplamda 14 taksi sürücüsüne 3 bin 436 TL cezai işlem uygulandı. 1 yıldır aracına muayene yaptırmayan taksi sürücünün aracı bağlanarak çekiciyle Yediemin otoparkına götürüldü.

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ÇAY İÇTİĞİ İÇİN CEZA YEDİ

Araç kullandığı sırada çay içtiği gerekçesiyle ceza yiyen Tayfun Yamanlı, “Elimde çay bardağı varmış. Bu şekilde elimde duruyordu, araç kullanırken yasakmış. Ne yapacağım, nasıl içeceğim ben bunu? Telefon değil ki bu çay veya su da olabilirdi. İçerek gidiyorum ne sakıncası var bunun” dedi. (İHA)

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Ceza taksi

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