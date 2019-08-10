HABER

Çay içerken öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çay ocağında oturan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, saat 10.30 sıralarında Tahtakale Sokağı’ndaki bir çay ocağında yaşandı. İsmail Kırca isimli kişi daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı M.Ö. tarafından 4 el ateş edilerek çay ocağı önünde vuruldu. Kırca kanlar içerisinde yere yığılırken olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde kaçan şüpheli M.Ö. polis tarafından kısa sürede yakalanırken olayla ilgili tahkikat sürüyor. Hayatını kaybeden İsmail Kırca’nın cesedi olay yeri incele polisi ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılacak.

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Bayrama birlikte girmek isterken, ölüme birlikte gittilerBayrama birlikte girmek isterken, ölüme birlikte gittiler
Zonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralıZonguldak’ta trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

Havuz keyfi! Arkadaşı mayosunu indirdi

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

'Ağustos'ta zaferlerimize bir yenisini daha ekleyeceğiz'

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adana'da korkunç olay! Pompalı tüfekle dehşet saçtı

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

TEM otoyolunda zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

Bir ilk! ABD’de doktorlar bir hastanın genini düzenledi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasının öldüğü kazada, Ömer de kurtarılamadı

Tatil yolunda acı haber... Küçük Ömer de kuratılamadı

Aydın'da sulama kanalına düşen iki kişi kayboldu

Her şey gözünün önünde oldu! 'Fidan gibi oğlum...'

Havai fişekler yangına sebep oldu

Havai fişekler yangına sebep oldu

Kadıköy'de şüpheli paket paniği

Kadıköy'de şüpheli paket paniği!

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Tartıştığı komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.