Çay içerken tartıştığı arkadaşını tabancayla vurup kaçtı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sondaj işi yapan iki arkadaşın çay ocağındaki sohbeti sırasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kemalettin Ç., Yusuf Yartunç'u tabancayla bacağından vurup, kaçtı. Yartuç, tedaviye alınırken, kaçan şüpheli aranıyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Gazipaşa'da sondaj kuyusu açma işi yapan arkadaşlar Kemalettin Ç. ve Yusuf Yartunç, bir süre araçla gezdi. İkili ardından çay ocağına girip, sohbet etmeye başladı. Ancak çay içen arkadaşlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kemalettin Ç., aracındaki tabancayı alıp, Yusuf Yartunç'a 3 el ateş etti. 3 kurşunun da bacağına isabet ettiği Yusuf Yartunç, yere yığıldı. Çevredekilerin müdahale ettiği Kemalettin Ç., tabancayı atıp kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yartunç tedaviye alındı. Polis kaçan Kemalettin Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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