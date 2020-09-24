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  4. Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı! Yorgunluğunu kemençe ile atıyor

Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı! Yorgunluğunu kemençe ile atıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 24.09.2020 09:38 | Son Güncelleme

Trabzon'da fırın işleten evli ve 3 çocuk babası Osman Ergül, 2008 yılında, almayı düşündüğü bir fırına bakmak için geldiği İzmir'den dönüşte Aydın'a uğradı. Ergül, İzmir- Aydın karayolu üzerinden geçerken, İncirliova'daki bir sabahçı kahvehanesinde çay molası verdi. Çay içerken tanışıp, sohbet ettiği kişinin yönlendirmesiyle İncirliova'da bir fırın satın alan Ergül, işleri iyi gidince geçen yıl, bir fırın da Köşk ilçesinde hizmete açtı.

Çay içmek için mola verdiği Aydın'da 2 fırın açtı! Yorgunluğunu kemençe ile atıyor

Trabzon'dan 12 yıl önce İzmir'e gitmek için geçtiği Aydın'da çay içmek için mola veren Osman Ergül, tanıştığı kişinin yönlendirmesiyle biri İncirliova diğeri ise Köşk ilçesinde olmak üzere 2 ekmek fırını açtı. Trabzon'da da bir fırını bulunan Ergül, Aydın'daki iki fırınında günde 3 bin ekmek üretirken, günün yorgunluğunu kemençe çalarak atıyor.

Ergül, gramajına göre 6 ile 12 lira arasında değişen ekmeklerini bakkallarda değil, fırınının tezgahında satışa sunuyor. Aydın'daki iki fırınında günlük 3 bin ekmek üreten Ergül, 10 kişiye de iş imkanı sağlıyor. Kendisi de fırının karşısına geçip, ekmek pişiren Ergül, günün yorgunluğunu ise çok sevdiği kemençesini çalarak çıkarıyor.

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'BİR EKMEK 2 SAATTE SATIŞA HAZIR HALE GELİYOR'

Ürettikleri ekmeği her fırıncının yapamayacağını belirten Osman Ergül, "12 yıl önce Aydın'a geldim. Trabzon'da zaten fırıncılık yapıyoruz. Yaptığımız ekmek tamamen ekşi mayadan oluyor. Katkısız bir ekmektir. Bu yörede bu ekmekten yapan yok. Türkiye'de bu ekmeği yapan zaten 15 kişiyi geçmez. Çok eski bir sanattır. Katkısız boş olarak bile yenilebilir. Tam buğday, mısır unu ekmeği, tuzsuz ekmek, pide ve benzeri 8 çeşit ekmek yapıyoruz. Ekmeğin kilosu 7 liradır. Dışarıda neyse bizde de aynı. En büyük ekmeği 8 ekmeğe eş değer 12 liradan satıyoruz. Gramajına göre 6 lira ile 12 lira arasında değişen fiyatlarda ekmek üretimi yapıyoruz. Evde normal şartlarda bir hafta bayatlamaz. Ama buzdolabında saklanırsa 3 ay hiçbir şey olmaz. Her Trabzon ekmeği, Trabzon ekmeği değildir. Vatandaş zaten bu ekmeği yediği zaman farkını anlar. Bu ekmeği yapan ustada artık yetişmiyor. Bir ekmeğin hamurdan pişirilip, ekmek haline gelmesi 2 saati buluyor" dedi.

(DHA)

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