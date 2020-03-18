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  4. Çay-kahve istemişlerdi! Karantina altındaki otelden teşekkür mesajı

Çay-kahve istemişlerdi! Karantina altındaki otelden teşekkür mesajı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2020 13:57 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bir otelde karantina altında tutulan 750'si turist, 785 kişi çay ve kahve çağrısında bulunmuştu. Çağrı üzerine harekete geçilerek, her kata çay-kahve istasyonları kuruldu. Oteldeki Türk rehber ve turistler, teşekkür videosu gönderdi.

Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki beş yıldızlı otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4'e yükseldi. Otelde çoğu 75 yaş üstü 750 turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor.

Karantina altındaki otelden çay-kahve teşekkürü

Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler, şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakındı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ
Konuya ilişkin haber sonrasında KKKTC Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Oteldeki hem çay-kahve, hem de hijyenik açıdan tüm ihtiyaçlar giderildi. İlk videosunda "Bir ihtiyaç var ki çok önemli. O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele" çağrısında bulunan turist rehberi Ersel Karaman ve turistler, gönderdikleri yeni video ile destek verenlere teşekkür etti.

'STRESTEN UZAKLAŞTILAR'

'STRESTEN UZAKLAŞTILAR'
Çağrılarının üzerinden 24 saat geçmeden otele 300 civarında su ısıtıcı ile çay ve kahve gönderildiğini belirten Ersel Karaman, “Dışarıdan belki ufak tefek gibi görünse de, 700'ü aşkın kişinin, hele hele üst yaş grubu olduğunu da düşünürsek, insanların odalarından çıkmasının yasak olduğu bir ortamda bir sıcak içecek insanları epey rahatlatıyor. Bunun tedarik edilmiş olması zaten hemen sonuç gösterdi, hemen odalara dağıtıldı ve insanlar gerçekten değişim yaşadı. Daha önce gelen talepler ve bize yaşattığı stresten epey uzağız şu an" dedi.

KARANTİNA DANSI

KARANTİNA DANSI
Karaman ve turistler, KKTC Sağlık Bakanı, Otelciler Birliği ve Kıbrıs halkının dışarıdan kendilerine verdiği manevi destekten dolayı teşekkür etti. Yeni görüntülere göre, her kattaki ihtiyaç istasyonlarına çay-kahve, su ısıtıcıları ve bardak tedariği yapıldığı görüldü. 10 Mart'tan itibaren karantinadaki turistlerin 14 günlük karantina süreci 24 Mart'ta sona erecek.
Otelde bütün koridorlara müzik yayını yapılmaya da başlandı. Bu sırada bir turist odasından çıkarak koridorda hem kendi başına, hem de personelle dans etti. Turistlerin büyük bölümü de otel bahçesine çıkarak çeşitli gösterilerle personele teşekkür etti. (DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Karantina Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti koronavirüs otel

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