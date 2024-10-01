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  4. Çay kaşığıyla hırsızlık! Ekipleri harekete geçirdi... Özel aparat hazırlamış

Çay kaşığıyla hırsızlık! Ekipleri harekete geçirdi... Özel aparat hazırlamış

01.10.2024 09:12
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İzmir'in Konak ilçesinde, çay kaşığı ile yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çalan İ.C., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin otomobil çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Çay kaşığıyla hırsızlık! Ekipleri harekete geçirdi... Özel aparat hazırlamış

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilin çalındığı noktada araştırma ve inceleme yaptı. Polis, şüphelinin İ.C. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.C. yakalanıp, gözaltına alındı.

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ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

İ.C.'nin çay kaşığından yaptığı özel aparatla otomobilin kapısını açıp, çaldığı saptandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Bu arada İ.C.'nin otomobili çaldığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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CAY-KASIGI-ILE-OTOMOBILIN-KAPISINI-ACIP-_415643_115527Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil hırsızlık
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