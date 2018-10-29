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Çay ocağı işletmecisi intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 23:54 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çay ocağı işleten Bülent Sağdıç çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.  Olay, Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda meydana geldi.

Çay ocağı işletmecisi intihar etti

DERİNCE(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde çay ocağı işleten Bülent Sağdıç çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti.
Olay, Derince Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan apartmanda meydana geldi. Çay ocağı işleten Bülent Sağdıç, iddiaya göre öğle saatlerinde evinde çenesinin altına dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan yakınları odaya girince Bülent Sağdıç'ı kanlar içerisinde yerde buldu. Yakınları hemen 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sağdıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çay ocağı işletmecisi intihar etti

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