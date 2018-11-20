HABER

Çay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 17:14 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de, Samet Şengül, oğlu Ertan da yanındayken kavga ettiği çay ocağı işletmecisi Deniz Kocaoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kocaoğlu, hastaneye kaldırılırken, baba- oğul gözaltına alındı.  Olay, öğleden sonra, Yenidoğan Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi.

Çay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vuruldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, Samet Şengül, oğlu Ertan da yanındayken kavga ettiği çay ocağı işletmecisi Deniz Kocaoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kocaoğlu, hastaneye kaldırılırken, baba- oğul gözaltına alındı.
Olay, öğleden sonra, Yenidoğan Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu, Ertan ve babası Samet Şengül ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Samet Şengül, pompalı tüfekle Deniz Kocaoğlu'na ateş açtı. Ayağından yaralanıp, yere yığılan Kocaoğlu için çevredekiler sağlık ekibine haber verdi. Deniz Kocaoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samet ile oğlu Ertan Şengül ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Çay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vurulduÇay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vurulduÇay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vurulduÇay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vuruldu

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 13 yıl hapis11 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında sürücüye 13 yıl hapis
DEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltıDEDAŞ'ın 27,5 milyon liralık yatırımına zarar veren 7 kişiye gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

İzin kullanacaklar bu haklarınıza dikkat

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

AİHM Selahattin Demirtaş kararını açıkladı: Tahliye edilmeli

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz MHP'den istifa etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Serviste unutulan Alperen'in davasında flaş gelişme! Tahliye kararı verildi

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

Kayıp diye aranıyordu, cesedi bavulda bulundu

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

2018'in en iyi panoramik fotoğrafları

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Gelin arabasıyla soygun yapmaya çalışmıştı! Bakın o anlarda yaşananları nasıl açıkladı

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.