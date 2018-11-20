Çay ocağı işletmecisi, kavgada pompalı tüfekle vuruldu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, Samet Şengül, oğlu Ertan da yanındayken kavga ettiği çay ocağı işletmecisi Deniz Kocaoğlu'nu pompalı tüfekle vurarak, yaraladı. Kocaoğlu, hastaneye kaldırılırken, baba- oğul gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra, Yenidoğan Mahallesi 609 Sokak'ta meydana geldi. Çay ocağı işleten Deniz Kocaoğlu, Ertan ve babası Samet Şengül ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Samet Şengül, pompalı tüfekle Deniz Kocaoğlu'na ateş açtı. Ayağından yaralanıp, yere yığılan Kocaoğlu için çevredekiler sağlık ekibine haber verdi. Deniz Kocaoğlu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Samet ile oğlu Ertan Şengül ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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