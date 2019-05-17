Çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğradı

Samsun’da çay ocağında otururken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay ocağında oturan Selçuk İ. (36), yanına yaklaşan Çağlar İ.’nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Sağ kolundan ve sağ bacağından yaralanan Selçuk İ., 112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

