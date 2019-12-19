HABER

Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:16 | Son Güncelleme

AYDIN'da işlettiği çay ocağında, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.E.

Çay ocağında silah ve uyuşturucu satışına gözaltı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'da işlettiği çay ocağında, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen M.E. (39), gözaltına alındı. M.E.'nin iş yerindeki aramada 2 tabanca 13 mermi ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Turan Mahallesi'nde çay ocağı işleten M.E.'nin iş yerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu sattığını belirledi. Bunun üzerine M.E.'nin çay ocağına dün saat 16.00 sıralarında operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramada biri 9 milimetre, diğeri ise 7.65 milimetre çapında, ruhsatsız 2 tabanca ve 13 mermi ile kağıda sarılı halde 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Yapılan kimlik sorgusunda, terör propagandası yapmak, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal, nafaka hükümlerine uymama, nitelikli yağma gibi hakkında 5 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen M.E., gözaltına alındı.
M.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyorBurası Güney Kore! Bakın ne işe yarıyor
Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı (1)Gaziosmanpaşa'da yangında mahsur kalanlar kurtarıldı (1)
Mersin’de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltıMersin’de balina kusmuğu operasyonu: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Ev sahipleri dikkat! 1 Ocak'ta zorunlu oluyor

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

Memur olacaklar artık bu süreçten geçecek!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bahçelievler'de ev yandı, içinden ceset çıktı...

Cesedi yanan evden çıktı...

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketli dakikalar! Korumalar müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törende hareketlilik!

Dolandırılan eski bakan Aytekin: Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım

'Aptallığıma doymayayım, maalesef bu işi yaptım'

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

Siyanürlü şerbetle ailesini öldürmüştü! Yeni gelişme

MSB duyurdu: 2 PKK’lı terörist daha teslim oldu

Karakola gelip teslim oldular! Toplam sayı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

Erdoğan: 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.