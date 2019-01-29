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Çay ocağında silahlı saldırı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 04:55 | Son Güncelleme

Malatya’da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi.

Malatya’da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Y.A. beraberinde 4 kişi ile birlikte takibe aldığı T.K.’ya Şirepazarı sokak içerisinde bulunan bir çay ocağında silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan T.K. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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