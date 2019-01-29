Çay ocağında silahlı saldırı: 1 yaralı

Malatya’da bir çay ocağında silahlı saldırıya uğrayan şahıs yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Y.A. beraberinde 4 kişi ile birlikte takibe aldığı T.K.’ya Şirepazarı sokak içerisinde bulunan bir çay ocağında silahla ateş açtı. Bacağından yaralanan T.K. olay yerine gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olaya karıştıkları belirlenen 3 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum