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Çay paketinden uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 14:35 | Son Güncelleme

Kırıkkkale'de ihbar üzerine durdurulan otomobilde çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk gele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Çay paketinden uyuşturucu çıktı

Kırıkkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.K.'nin yurt dışından kente uyuşturucu madde getireceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, E.K.'nin kullandığı otomobili Yahşihan ilçesinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada E.K.'ye ait çantada bulunan çay paketleri içine gizlenmiş 392 gram esrar, 9 gram kokain, 39 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca araçta 2 hassas terazi bulundu. Sürücü E.K. ile yanındaki O.K, A.K. ve E.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı.

(DHA)

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Çay paketi uyuşturucu kırıkkale

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