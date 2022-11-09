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'Çay soğuk' diyen müşterisi başından vurmuştu! Müebbet istendi

09.11.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da geçen yıl meydana gelen cinayette müşterisini 'çay soğuk' dediği için öldüren M.İ. için müebbet hapis cezası istendi. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi.

'Çay soğuk' diyen müşterisi başından vurmuştu! Müebbet istendi

Olay, 14 Ağustos 2021'de saat 13.30 sıralarında, Konya'nın Meram ilçesi Konya- Antalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 kadın arkadaşı ve 3 kız yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile giderken yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı M.İ., iddiaya göre, "Hava sıcak. Bu havada sıcak çay mı içilir" dedi.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. M.İ. 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan ruhsatsız tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan M.İ. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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OTOPSİ RAPORUNDA YAKIN MESAFE ATIŞI ÇIKTI

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede yer alan otopsi raporuna göre Emel Göçer’in, mermi çekirdeği yarasının bulgularından yakın mesafe atışı sonucu iç ve dış kanama nedeniyle öldüğü belirtildi. İddianamede, M.İ. için 'kasten öldürme' suçundan müebbet, olay sırasında çevredekileri öldürmekle tehdit ettiği içinde 'tehdit' suçundan ise 4 yıla kadar gün hapis cezası istendi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE RAPORU

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan M.İ., bugün yeniden hakim karşısına çıktı. Adli tıp kurumundan 'akıl ve ruh sağlığı' ile ilgili akıl sağlının yerinde ve ceza sorumluluğunun tam olduğu yönünde rapor verilen M.İ., hakkında savcı, mahkemeye mütalaasını sundu.

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Savcı, M.İ. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Ayrıca M.İ.'ın olay sırasında çevredekileri tehdit etmesi nedeniyle 'birden fazla kişiyi silahlı tehdit' ve 'birden fazla kişinin huzurunu bozmak' suçlarından da ayrıca 7 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

(DHA)

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