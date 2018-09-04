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Çay tarlasına ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

RİZE'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor.

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü yayılan çay tarlası, ziyaretçilerin akınına uğruyor. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynakları arasında çay tarımı, bölgeye gelen yerli-yabancı turistlerinde ilgi odağı oluyor. Çayeli ilçesi Haremtepe köyünde Kenan Çiftçi özenle ekerek düzenlediği çay tarlası, bitişiğindeki ahşap evle birlikte görsel şölen sunuyor. Sosyal medyada ünü yayılan çay tarlası ziyaretçilerin akınına uğruyor. Yerli- yabancı turistler çay tarlasında fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Çay tarlası sahibi Kenan Çiftçi, hergün onlarca ziyaretçinin tarlayı görmeye geldiğini belirterek ilginin kendisini de mutlu ettiğini söyledi. Sosyal medyada gördüğü çay tarlasını görmek için geldiğini anlatan Yasemin Türkmen Yayla, "Evi ve bahçeyi canlı görmek mutluluk verici. Tek bir kare alabilmek için İstanbul’dan kalkıp geldim. Çok güzel bir bahçe. İnsanları da çok iyi ve bizi çok iyi karşıladılar" dedi. Doğayı çok sevdiğini belirten Fatma Ceyhan da "Burayı televizyonda görerek keşfettik. Karadeniz turumuz vardı, 'haydi o çay bahçesini de görelim' dedik. İyi ki gelmişiz" diye konuştu.

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