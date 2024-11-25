Çay tiryakileri buraya! İndirimdeyken kaçırmamanız gereken çay makineleri

Gülümseten Kasım kapsamında en sevilen çay makineleri uygun fiyatlarla karşınızda! Farklı kapasiteleri, şık tasarımları ve enerji tasarruflu yapılarıyla mutfağınıza hem estetik hem de hız katacak bu makineler, çay keyfinizi en üst seviyeye çıkaracak. Siz de bu fırsatları kaçırmadan çay saatlerinizi bambaşka bir seviyeye taşıyabilirsiniz! İşte detaylar...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

Gülümseten Kasım'ın tüm indirimlerini buraya tıklayarak görebilirsiniz.

İndirimdeki tüm çay makinelerini görmek isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

1. Aile boyu lezzet: Karaca Çaysever 3in1 Konuşan Renkli Camlı Çay Makinesi

Karaca Çaysever 3in1 Çay Makinesi, çay keyfini zirveye taşımak isteyenler için harika bir seçenek! Çayınız demlendiğinde sizi konuşarak bilgilendiren makine, ideal demleme sıcaklığını kendi ayarlıyor ve çayınızı tam kıvamında hazırlıyor. 0,8 litrelik cam demlik ve 1,5 litrelik su haznesiyle kalabalık misafir gruplarına bile kolayca yetiyor. Mama suyu ısıtma ve su kaynatma gibi çok yönlü fonksiyonlarıyla sadece çay değil günlük ihtiyaçlarınızda da en büyük yardımcınız. Ayrıca tazelik bildirim göstergesi, otomatik sıcak tutma özelliği ve susuz çalışma emniyeti gibi detaylarıyla hem lezzetli hem de güvenli bir kullanım sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sürelendirmesi gayet iyi olduğu için ürün ikaz verdiğinde çay gerçekten demlenmiş oluyor. Taze kalma süresi de gayet başarılı,ortalama 1 saat tazeliğini koruyor. Tezgah üstünde çok şık duruyor.”

“Kullanmaya başladım. İçindeki süzgeç gayet iyi. Camının renkli oluşu da zamanla oluşacak renk değişiminin önüne geçmiş oluyor.”

Karaca çay makinesinin yanında Karadeniz yapraklarının eşsiz lezzetini sunan çaydan almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Küçük ama güçlü: Korkmaz Demtez Satin/Gri Elektrikli Çaydanlık

Misafirlerinize lezzetli bir çay ikram etmek artık çok daha keyifli! Korkmaz Demtez Elektrikli Çaydanlık, paslanmaz çelik yapısı ve şık inox-siyah tasarımıyla mutfaklara zarafet katıyor. 1,1 litrelik demlik ve 1,6 litrelik su haznesiyle tek seferde 20 bardak çay yapabilen makinenin enerji tasarruflu sıcak tutma fonksiyonu, susuz çalışmayı önleyen güvenlik sistemi ve ortak kapak kullanımı gibi detaylarıyla hem pratik hem de güvenilir bir kullanım yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

“Boyutu ortalama şekilde. Gayet güzel ve kullanışlı bir ürün.”

“Hem kettle hem de çay makinesi olarak kullanıyoruz, gayet yeterli.”

Korkmaz çay makinesinin yanında saklama kutusu almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Modern ve şık: Taç Keyfimden Mat Siyah Çay Makinesi

Taç Keyfidem Çay Makinesi, mat siyah tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle hem göze hitap ediyor hem de çay demlemeyi keyifli hale getiriyor. Alt haznesi 1,7 litre, üst demliği ise 1,2 litre kapasiteye sahip olan makine, kablosuz kullanım kolaylığıyla mutfağınızda fark yaratacak. 360° dönebilen tabanı, enerji tasarruflu sıcak tutma fonksiyonu ve güvenlik sistemleriyle her kullanımda sizi düşünen çay makinesi kettle olarak kullanılıyor, bu da ona ekstra bir avantaj katıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok memnunum, çayım her daim sıcak ve leziz. Fiyatı şu an çok uygun ihtiyacınız varsa kaçırmayın derim.”

“Ürün dış görünüş olarak çok iyi, suyu kaynatma hızı da iyi ”

Taç çay makinesinin yanında çay bardağı almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Estetik teknolojisiyle: Zwilling Enfinigy Su Isıtıcı ve Çay Demleme Özellikli Makine

Zwilling Enfinigy, çay tiryakileri için teknolojiyi şıklıkla buluşturuyor. 1,7 litrelik geniş kapasitesi, 40-100 °C arasında 6 farklı sıcaklık ayarı ve 10 program fonksiyonuyla her ihtiyacınıza cevap verir. Cam yüzeyi, zahmetsiz temizlenebilir yapısı ve suyu 30 dakika sıcak tutma özelliğiyle mutfağınıza modern bir dokunuş getirir. Bebek maması hazırlama modu ve sterilizasyon özellikleriyle de çok yönlü bir kullanım sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Tasarım ve işlev olarak çok başarılı. Su kaynatıcı olarak oldukça hızlı. Haşlamadan demlediği için çay çok uzun süre lezzetini koruyor.”

“Kullanımı rahat ve sessiz çalışıyor. Görünümü oldukça şık. Birden fazla sıcaklık ayarı var (bitki çayı/kahve/siyah çay/kaynatma vb.). Sıcaklığı 15 dk sabitleyebiliyorsunuz. Temizliği de oldukça pratik.”

Zwilling çay makinesinin yanında bitki çayı saklama kabı almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Hem ofise hem de kalabalık ailelere: Remta Standart Çay Makinesi (80 Bardak)

Kalabalık ortamlar için tasarlanan Remta Standart Çay Makinesi, çay severlerin favorisi olacak. Paslanmaz çelikten üretilen çay haznesi ve süzgeci, uzun ömürlü kullanım ve lezzet garantisi verir. 80 bardak kapasitesiyle toplu tüketim için ideal olan makine, otomatik ısı kontrol sistemiyle enerji tasarrufu yapar. Ergonomik muslukları, ısı yalıtımlı kulpları ve su seviyesi göstergeleriyle kullanımda sorunsuz ve güvenli bir deneyim sunan cihaz, hem iş yerleri hem de büyük aileler için vazgeçilmez bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“İş yerine aldım, aynı markanın daha eski bir modelini zaten kullanıyorduk. ”

“Malzeme bakımından sağlam. Kullanımı kolay. ”

Remta çay makinesinin yanında kupa almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Günlük çay keyfi için ideal: Korkmaz Demkolik Satin/Siyah Elektrikli Çaydanlık

Korkmaz çaydanlık çelik yapısı sayesinde hem dayanıklı hem de uzun ömürlü. 0,9 litrelik demlik kapasitesi ile ofiste ya da evde tam kararında çay hazırlamak için ideal olan çay makinesi, 1.800 watt gücüyle suyunuzu hızlıca kaynatarak zamandan tasarruf sağlar. Otomatik kapanma ve dönebilen tabanıyla kullanım sırasında güvenlik ve rahatlık veren çaydanlıkla çay saatlerinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kargo son derece hızlı ulaştı, ürünün zaten kaliteli olduğunu biliyordum o yüzden gelince de herhangi bir hayal kırıklığı yaşamadım. Bu fiyata son derece kaliteli ve şık bir ürün.”

“Normalde çaycıların çayı pek güzel olmuyor ama bunu beğendim. Çayı normal demlik çayı gibi güzel.”

Korkmaz çay makinesinin yanında çay tabağı seti almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Camın şıklığı ve işlevselliğini yansıtan: Cvs Shifa Su Isıtıcı ve Çay Demleme Özellikli Makine

Cvs, sıcaklığa dirençli cam gövdesi ve 1,8 litrelik geniş su ısıtma kapasitesiyle hem kullanışlı hem de şık bir çay makinesi! Çıkarılabilir paslanmaz filtresi sayesinde temizlik hızlandırırken bitki çaylarından sıcak suya kadar farklı ihtiyaçlarınızı karşılayan makine, ısıtıcı olarak da kullanılabilir. Üstelik, çalışmayı önleyen emniyet sistemi ve kablo sarma haznesiyle mutfağınıza düzen ve güvenlik getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün güzel, yeni geldi hemen kendime bir çay yaptım.”

“Güzel ürün. En iyi özelliği üst kapağın komple çıkıyor olması. Üstüne bizdeki demliği koyduk çok iyi oldu.”

Cvs çay makinesinin yanında bambu çay tabağı almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Kalabalık sohbetler için: Tefal BJ561D Magic Tea Inox XL Çay Makinesi

Misafirlerinize her seferinde taze ve lezzetli çaylar yapan Tefal Magic Tea XL, 1,2 litrelik çaydanlık ve 1,8 litrelik su ısıtıcı kapasitesiyle çay keyfini geniş kitlelere taşıyor. Paslanmaz çelik gövdesiyle dayanıklı ve şık bir tasarıma sahip olan cihaz, sıcak tutma özelliğiyle tekrar çay demleme zahmetini ortadan kaldırıyor ve çayınızı uzun süre sıcak tutuyor. Işıklı güç göstergesi ve otomatik kapanma özelliğine sahip makine, 360° dönebilen tabanı sayesinde de yerleştirme ve taşıma işlemleri çok pratik hale geliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çay içmeyi sevenler için harika. Demleme haznesi güzel süzüyor. Demlik metal olduğu için düştü-kırıldı durumlarını yaşamıyorsunuz. ”

“Güzel, kaliteli ve boyut olarak da oldukça büyük tavsiye ederim.”

Tefal çay makinesinin yanında bardak altı ısıtıcısı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Çok yönlü kullanım: Karaca Çaysever Robotea Pro Quartz 4in1 Swiss Gray Çay Makinesi

Karaca Çaysever Robotea Pro, çay yapraklarını yakmadan tam kıvamında demlerken 60 dakika boyunca tazeliğini koruyor. 0,8 litrelik cam demliği ve 1,5 litrelik su haznesiyle hem çay hem de kahve keyfi sunuyor. Farklı sıcaklık seçenekleri sayesinde bitki çayı, filtre kahve ya da mama suyu hazırlamak bir düğme kadar yakın. 2500 watt gücüyle hızlı ve etkili bir şekilde çalışan çay makinesi, otomatik kapanma, susuz çalışma emniyeti ve damlama önleme özelliğiyle güvenlik ve konforu bir araya getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok güzel bir ürün, sallanmıyor ve zeminde düz duruyor. Kaynatınca ve çayı demlemeye başlayınca konuşuyor, aşırı güzel herkesin evine lazım.”

“Kahve ve çay için oldukça başarılı, uygulama harika, çok iş görüyor.”

10. Çayda ustalık: Sage STM600 The Sage Smart Tea Infuser Çay Makinesi

Sage Smart Tea Infuser, çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyor. Yeşil, beyaz, Oolong ve siyah çaylar için ideal 5 farklı sıcaklık ayarıyla tam kıvamında bir demleme sağlayan makine, 1-5 dakika arasında ayarlanabilen demleme süresiyle damak zevkinize uygun çayı hazırlamayı son derece zahmetsiz hale getiriyor. Manyetik çay sepeti sistemi sayesinde temizlik ve kullanım da son derece pratik olan cihazın sıcak su kazanı özelliği, diğer içecekler için de su kaynatma imkanı yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Çay makinesi çok iyi çay yapıyor. Özellikle hoşuma giden şey çayın türünü ve yoğunluğunu ayarlayabilmeniz. Onu tavsiye edebilirim.”

“Kullanımı kolay, programlanmış sıcaklık ve zamanları kullanarak çayların (yeşil, Oolong, bitkisel) çok güzel bir tadı oluyor.”

Sage çay makinesinin yanında çay ölçüm kaşığı almak isterseniz buraya tıklayın.

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.