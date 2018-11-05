Çay tiryakilerine kötü haber!

Ortaya çıkan yaraların yanı sıra hasarlı hücrelerin hızla çoğalmasına neden olup, bu durumun yemek borusu kanserini beraberinde getireceğini söyleyen Neal Freedman, yemek borusu kanserinin dünyada en sık görülen sekizinci kanser türü olduğunun altını çizerek, yemek borusu kanserinin yılda 400 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.
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