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Çay tiryakilerine kötü haber!

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.11.2018 14:19 | Son Güncelleme

Bir tıp dergisinde yayınlanan yazıda konu alınan çalışmada, çay içmenin kanser riskini artırdığını iddia edildi. Neal Freedman, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, çayın yemek borusunun astarını tahriş ederek iltihaplanmaya neden olduğunu, bunun da kanser riskini 5 katına çıkardığını söyledi.

Ortaya çıkan yaraların yanı sıra hasarlı hücrelerin hızla çoğalmasına neden olup, bu durumun yemek borusu kanserini beraberinde getireceğini söyleyen Neal Freedman, yemek borusu kanserinin dünyada en sık görülen sekizinci kanser türü olduğunun altını çizerek, yemek borusu kanserinin yılda 400 bin kişinin ölümüne neden olduğunu belirtti.

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Annals of Internal Medicine isimli tıp dergisinde yayınlanan çalışmaya göre sıcak veya çok sıcak çay içmek, özellikle sigara içen ve alkol tüketen kişilerde yemek borusu kanseri riskini beş kat artırıyor.
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Genellikle duman, alkol, asit reflüsü ve sıcak sıvılar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol açıyor. Pekin Üniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departmanı’ndan araştırmanın yazarı Prof. Jun Lv, tütün veya alkol kullanan kişilerde kanser riskinin arttığını gözlemlediklerini söyledi.
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Neal Freedman, çok sıcak içeceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara karşı daha savunmasız kılabileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti: Sıcak sıvı, yemek borusunun astarını tahriş ederek, iltihaplanmaya ve hücrelerin daha hızlı çoğalmasına neden olabilir. Sıcak sıvı, yemek borusunu kaplayan hücrelerin bariyer işlevini bozabilir ve dokuyu diğer kanserojenlerden daha fazla hasara açabilir.
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Uzmanlar yemek borusu kanserinin dünyada en sık görülen sekizinci kanser türü olduğuna dikkat çekiyor. Yemek borusu kanseri, her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden oluyor.
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Anahtar Kelimeler:
çay kanser

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