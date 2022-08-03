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Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

03.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah çayı dünyada en çok tüketen ülkeler listesinin zirvesinde yer alıyoruz. Ülkemizde sudan sonra en çok tüketilen içecek olan çayla ilgili dikkat edilmesi gereken birçok unsur var. Her ne kadar basit görünse de çay demlemek ustalık ister. Çayı doğru demlediğinizde ise siyah çayın birbirinden şaşırtıcı özelliklerinden faydalanabilirsiniz. İşte içtikçe içmek istediğiniz çay hakkında daha önce duymadıklarınız...

Çay tiryakilerini sevindirecek haber: Beklemenize gerek yok

Çay, çoğu kişinin kırmızı çizgisidir. Güne kahvesiz başlayamayanlar kadar çaysız başlayamayanlar da var. Çay içmek için günün herhangi bir saatini beklemenize gerek yok. Canınız istediği zaman çay içebilirsiniz. Ülkemizde de özel bir yere sahip olan çayın faydalarını öğrendikçe bir demlik daha içmek isteyeceksiniz. İşte doğru demlediğiniz ve tükettiğiniz takdirde sağlığınıza sağlık katacak çayın faydaları...

ÇAYIN FAYDALARI

Polifenoller, siyah çay da dahil olmak üzere belirli yiyecek ve içeceklerde bulunan bir tür antioksidandır. Sağlığımız için gerekli olan antioksidan, siyah çayın içinde yeterince bulunmaktadır. Antioksidanlar kronik hastalık riskini ve hücre hasarını azaltır.

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Siyah çay içinde bulunan flavonoidler aynı zamanda kalp sağlığını iyileştirir. Güçlü bir antioksidan olan flavonoidler sebzelerde, meyvelerde, bitter çikolatada bulunur. Bunları düzenli olarak tüketmek, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, yüksek trigliserit seviyeleri ve obezite dahil olmak üzere kalp hastalığı için birçok risk faktörünü azaltmaya yardımcı olabilir.

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Günlük rutininize siyah çay eklemek, antioksidanları diyetinize dahil etmenin ve gelecekteki sağlık komplikasyonları riskinizi potansiyel olarak azaltmanın kolay bir yoludur.

Bazı araştırmalar, siyah çayın kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya çıkardı.

Siyah çayda bulunan polifenoller, iyi bakterilerin büyümesini teşvik ederek ve kötü bakterilerin büyümesini engelleyerek sağlıklı bir bağırsağın korunmasına yardımcı olabilir.

İNME RİSKİNİ DÜŞÜRÜR

Yapılan bir çalışmaya göre; en az iki fincan çay içenlerin, çay içmeyenlere kıyasla iskemik inme riskinin %16 daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmalar; siyah çay içmenin, yemek sonrası glikoz olarak da bilinen bir yemek veya atıştırmalıktan sonra kan şekerinizi düşürmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir. (Karar)


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