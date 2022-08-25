Çay toplamaya gelmişlerdi! Gürcülerin 'yasak aşk' kavgası kanlı bitti...

Olay sabah saatlerinde ilçenin Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çay hasadı için Gürcistan'dan ilçeye gelen Shakro Abeslamozıd, kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Rita Egnatashvili ve arkadaşı Khvıcha Osanadze ile evde tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi üzerine Shakro Abeslamozıd, bıçakla eşine saldırıp, arkadaşı Khvıcha Osanadze'ye de tabancayla ateş etti. Abeslamozıd, olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrollerde Rita Egnatashvili ve Khvıcha Osanadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

SINIRDA İNTİHAR ETTİ

Olay sonrası Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'na taksi ile giden Shakro Abeslamozıd, burada park alanında aynı silahla intihar etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

