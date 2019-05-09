HABER

Çay üreticisinin gübre sıkıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:54 | Son Güncelleme

 DOĞU Karadeniz'de yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından dertli.  Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi yarın başlayacak.

Çay üreticisinin gübre sıkıntısı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz'de yarın başlayacak çay hasadı öncesi üreticiler, artan gübre fiyatlarından dertli.
Doğu Karadeniz'de 4 ilde tarımı yapılan yaş çayda hasat dönemi yarın başlayacak. Çay tarlalarında hazırlıklarını sürdüren üreticiler, artan gübre fiyatlarının kendilerini zor duruma bıraktığını belirterek ziraat odalarının sorunları ile ilgilenmediğinden yakındı. Çay üreticisi Dursun Öztürk, mahsullerinin verimli olması için bahçelere gübre verdiklerini belirterek, "Bu yıl gübre fiyatları hemen hemen ikiye katlandı. Geçen yıl ki fiyatından yüzde 80 artış oldu. Mecbur gübre veriyoruz, gübre vermezsek verim olmuyor. Ama bu maliyetleri karşılamakta zorlanıyoruz" dedi.
Yaş çaya uygulanan desteklemenin gübre artışına gittiğini anlatan Hatice Koç da, “Maalesef yapılan zahmetlerin karşılığını alamıyoruz. Yaş çay fiyatında iyileştirmeler yapılmalı. Her şeyin fiyatı artı. Çay fiyatı da artmalı yoksa çay tarımı ile uğraşan kimse kalamayacak” diye konuştu.
Şenol Akarsu ise, önceki yıllarda yaş çaya verilen destekleme parası ile gübreyi aldığını belirterek, "Bu sene üzerine bin lira katarak gübre aldık. Ziraat odaları var ama çiftçiyi, çaycıyı desteklediği yok. Hiçbir şeyi savundukları yok. Gübre artışları ile ilgili bir şey söylesinler, yapsınlar. Sadece defter başına 40 lira bizden para alıyorlar. Çay üreticisine hiçbir karı yoktur” dedi.
FOTOĞRAFLI

Çay üreticisinin gübre sıkıntısıÇay üreticisinin gübre sıkıntısıÇay üreticisinin gübre sıkıntısıÇay üreticisinin gübre sıkıntısı

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Yola çıkan kişi motosikletlinin kaza yapmasına neden olduYola çıkan kişi motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu
Rize Valisi'nden kaçak yapı tepkisiRize Valisi'nden kaçak yapı tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

İstanbullular oy vermek için tatillerini erteledi

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Çiftlik Bank sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.