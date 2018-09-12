Korkmaz, özellikle çaydan alınabilecek borun çok ciddi oranda insan sağlığına katkısı olabileceğini ifade ederek, "Çay, tüm Türkiye'de içtiğimiz, günlük hayatımızın bir parçası. Bor mineralli gübre kullanımı hem çaydaki ekonomik verimi artırıyor hem de kaliteyi. Ayrıca bizlerin çay yoluyla bir miktar bor alımını da düzenlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Borun çay üretiminde kullanılmasını Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki konferansında dile getirdiğini ve önerisinin oradaki akademisyenlerce olumlu karşılandığını aktaran Korkmaz, günlük tüketilen gıdaların başında gelen çayın üretiminde bor mineralli gübre kullanılmasının hem ürünün kalitesini arttıracağını hem de insanların günlük bor minerali ihtiyacının bu yolla karşılanabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, TÜBİTAK desteğiyle borun insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yürüttükleri projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük belli bir oranda alınan bor mineralinin insan sağlığına olumlu etkilerini saptadıklarını belirtti.

Türkiye'nin zengin bor rezervine sahip olduğuna işaret eden Korkmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri yeni bir düzenleme ile bor elementinin toprakta analizini ücretsiz yaparak destek kapsamına alınması gerekiyor. İnsanlar günlük su, gıda ve benzeri tüm bileşiklerden 1 miligram ile 1 buçuk miligram arasında bor alabiliyor. Bu ölçü maalesef yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, bor alımının doğal yollar ile arttırılması gerektiğini anlatarak, günlük alınan bor mineralinin 4 veya 5 miligram seviyelerinde olması gerektiğini kaydetti.

