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Çay üretiminde "bor mineralli gübre kullanılsın" önerisi

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2018 13:42 | Son Güncelleme

MCBÜ Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz: - "Bor mineralli gübre kullanımı çaydaki hem ekonomik verimi artırıyor hem de kaliteyi"

MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz çay üretiminde bor mineralli gübrelerin kullanılması önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, TÜBİTAK desteğiyle borun insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin yürüttükleri projeyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, günlük belli bir oranda alınan bor mineralinin insan sağlığına olumlu etkilerini saptadıklarını belirtti.

Borun çay üretiminde kullanılmasını Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki konferansında dile getirdiğini ve önerisinin oradaki akademisyenlerce olumlu karşılandığını aktaran Korkmaz, günlük tüketilen gıdaların başında gelen çayın üretiminde bor mineralli gübre kullanılmasının hem ürünün kalitesini arttıracağını hem de insanların günlük bor minerali ihtiyacının bu yolla karşılanabileceğini dile getirdi.

Korkmaz, özellikle çaydan alınabilecek borun çok ciddi oranda insan sağlığına katkısı olabileceğini ifade ederek, "Çay, tüm Türkiye'de içtiğimiz, günlük hayatımızın bir parçası. Bor mineralli gübre kullanımı hem çaydaki ekonomik verimi artırıyor hem de kaliteyi. Ayrıca bizlerin çay yoluyla bir miktar bor alımını da düzenlemiş oluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin zengin bor rezervine sahip olduğuna işaret eden Korkmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri yeni bir düzenleme ile bor elementinin toprakta analizini ücretsiz yaparak destek kapsamına alınması gerekiyor. İnsanlar günlük su, gıda ve benzeri tüm bileşiklerden 1 miligram ile 1 buçuk miligram arasında bor alabiliyor. Bu ölçü maalesef yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, bor alımının doğal yollar ile arttırılması gerektiğini anlatarak, günlük alınan bor mineralinin 4 veya 5 miligram seviyelerinde olması gerektiğini kaydetti.

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Bor çay Prof. Dr. Mehmet Korkmaz sağlık

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