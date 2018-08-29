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Çaya devrilen kimyasal yüklü tankerin şoförü öldü, balık ölümleri yaşandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:34 | Son Güncelleme

ÇİFTÇİLERE UYARI Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Karabük-  Çankırı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kimyasal madde yüklü tankerin Çerkeş Çayı'na devrilmesinin ardından muhtarlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun talimatıyla çiftçileri uyardı.

ÇİFTÇİLERE UYARI
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, Karabük- Çankırı yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan kimyasal madde yüklü tankerin Çerkeş Çayı'na devrilmesinin ardından muhtarlar, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun talimatıyla çiftçileri uyardı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca 20 kilometrelik alanda, 3 gün süreyle hayvanlar için suyun kullanılmaması, tarım alanlarındaki suyun kullanılmaması, balık avlanılmaması ve yüzmek için çaya girilmemesi yönünde alınan karar çiftçilere bildirildi. Karabük'ün Ovacık ile Çankırı'nın Çerkeş kaymakamlıklarına ve Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'ne konu hakkında bilgi verildi.
Firma yetkilileri, tankerden sızan kimyasal maddenin, su arıtmada kullanılan 'demir 3 klorür' olduğunu belirtti. Bölgedeki hidroelektrik santralden kontrollü olarak su bırakılıp, kimyasal maddenin seyreltilmesine çalışılacağı bildirildi.

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