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Çaya düşen eşeği itfaiyeciler kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köpeklerden kaçarken, Alaplı Çayı'na düşmesi sonucu kayalıklara sıkışan eşek, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, köpeklerden kaçarken, Alaplı Çayı'na düşmesi sonucu kayalıklara sıkışan eşek, itfaiye ekibince kurtarıldı. Yaralı eşek, sedyeyle yaklaşık 300 metre taşındıktan sonra araca konulup, hayvan barınağına götürüldü. Mollabey köyünde yaşayanlar, öğle saatlerinde, köpeklerin saldırısından kaçan eşeğin Alaplı Çayı'na düştüğünü görünce itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, çayda kayalıklara sıkışan eşeği kurtarmak için çalışma başlattı. Akıntının olduğu suya giren itfaiye erleri, eşeği kurtarmak için uzun süre uğraştı. 30 dakikalık çalışmanın ardından eşek, sıkıştığı kayalıklardan kurtarıldı. Ayağından yaralanan eşeğe, ilk müdahaleyi itfaiye müdürü Sinan Taşkın yaptı. Üniformasını eşeğin ayağına saran Taşkın, daha sonra sedyeye koyarak, araca kadar taşıdı. Olay yerine gelen Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, tedavisi için eşeği hayvan barınağına götürdü.

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